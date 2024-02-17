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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

مناقشة كتاب "تحدي الرأسمالية الخضراء" بالمعهد الفرنسي في المنيرة

كتاب تحدى الرأسمالية
كتاب تحدى الرأسمالية الخضراء

يستضيف المعهد الفرنسي بالمنيرة، القاهرة، في السابعة مساء الثلاثاء 27 فبراير الجاري، مناقشة كتاب "تحدي الرأسمالية الخضراء" بحضور محرر الكتاب حمزة حموشيان، ويدير اللقاء الكاتب وائل جمال.

مناقشة كتاب "تحدي الرأسمالية الخضراء"

يتناول الكتاب بالنقاش الموسع قضايا الانتقال إلى استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة والتحديات التي تحيط بهذا الانتقال، وهو من تأليف الكاتب، حمزة حموشيان، والكاتبة كاتي ساندويل.

نبذة عن الكتاب

ومن مقدمة الكتاب نقرأ: هو كتاب جريء يُقدِّمُ في الوقت المناسب الأمل لكوكبنا. تُحللُ هذه المقالات من العالم العربي تعقيد القضايا البيئية المؤثرة في المنطقة وتُقدِّمُ رؤية متفائلة وعالمية وديمقراطية للاستدامة التحويلية التي تتمحور حول العدالة المناخية. 

ويتعامل مع أزمة التغيّر المناخي من موقعنا هنا - في جنوب العالم. إذ يتخذ فكرة “العدالة المناخية” محورًا ومنطلقًا لتوصيف وتحليل الأزمة واقتراح الحلول، ويبتعد عن مفاهيم “الأمن” سواء الغذائي أو المناخي أو أمن الطاقة، وبهذا يفتح أُفقًا للتفكير وللابتكار من خلال مفاهيم “العدالة” و“السيادة” و“التحرّر”. 

ويغطى الكتاب تحديات مجموعة واسعة من البلدان مثل المغرب والصحراء الغربية والجزائر وتونس ومصر والسودان والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والأردن وفلسطين، في مواجهة المركزية الأوربية، ويسلّط الضوء على الحاجة إلى نهج واع بالعدالة المُناخية اللازمة لضمان بقائنا.

عن الكاتب حمزة حموشان

يعمل الكاتبكباحث وناشط جزائري مقيم في لندن، وعضو مؤسس لـ"حملة التضامن الجزائرية" و"العدالة البيئيّة في شمال أفريقيا" و"شبكة شمال أفريقيا للسيادة الغذائية"، يعمل – حاليًا – منسق برنامج شمال إفريقيا في المعهد الدولي (TNI).

وصدر لـ حمزة، عدَّة كتب منها "الانتفاضات العربيَّة: عقد مِن النضالات" (2022) و"الكفاح مِن أجل ديمقراطية الطَّاقة في المنطقة المغاربية" (2017) و"الثورة القادمة في شمال أفريقيا: الكفاح مِن أجل العدالة المناخية" (2015).

عن الكاتبة كاتي ساندويل

هي منسقة برامج في المعهد الدولي (TNI)، ونشرتْ أوراقًا عن حركات السيادة الغذائية العالمية والانتقال العادل والنضال على الأرض، بما يشمل المطبوعة "مِن الأزمة إلى التغيير: ما الانتقال العادل؟".

المعهد الفرنسي بالمنيرة فبراير تحدي الرأسمالية الخضراء مناقشة كتاب حمزة حموشيان وائل جمال

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