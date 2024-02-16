الجمعة 16 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

ما حكاية "أفروديت" إلهة الحب والجمال؟ وعلاقتها بحرب طروادة؟

أفروديت اليونانية
أفروديت اليونانية

لعب "الحب" في الحضارات القديمة دورًا أساسيًا، فظل الحب عند المصريين منذ القدم، جنبًا إلى جنب مع الابتكار وبناء حضاراتهم، بل وقدسوا الحب وجعلوا منه آلهة يتقربون إليها.

وفي السطور التالية، نستعرض حكاية أفروديت اليونانية "فينوس الرومانية"، إلهة الحب والجمال.

“أفروديت” إلهة الحب والجمال

ووفقًا لقطاع المتاحف، لعبت أفروديت دورًا في التجارة والحروب والسياسة للمدن اليونانية القديمة، وقد تعبدها الرجال والنساء، واعتبرها المصريون حامية للمسافرين عن طريق البحر. 

وكانت أفروديت أم "إيروس" (كيوبيد الروماني) وهو رسول الغرام في الأساطير اليونانية ورب الحُبِّ، الذي صُور على شكل طفل مسلح بقوس يحمل جعبة مليئة بالسهام الذهبية ويظهر أحيانا برفقه أمه.

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ويقال عن "كيوبيد" إن لسهامه تأثير سحري، حيث إنها بمجرد أن تُصيب قلب أحد ما سيقع فورا في حب لا خلاص منه، ويُصور في الأساطير القديمة على أنَّه فتی عابثً يسدد سهام الحب.

ما علاقة أفروديت بحرب طروادة؟

تشير الميثولوجيا اليونانية، إلى أن أفروديت تعتبر مسؤولة جزئيًا عن حرب طروادة، حيث في حفل زفاف بيليوس وثيتيس، قدم إريس (إله الحرب) تفاحة ذهبية لأجمل إلهة، وقد تنافست كل من "هيرا وأثينا وأفروديت" على هذا الشرف، وعين زيوس (كبير الآلهة اليونانية) أمير طروادة باريس كقاض.

 وللتأثير على قراره، وعدته أثينا بالقوة والسيادة، وعرضت هيرا عليه سيادة أرض آسيا وأوروبا، وعرضت أفروديت عليه أن يحظى بقلب أجمل امرأة في العالم، واختار باريس في النهاية أفروديت وفاز بذلك بهيلين الطروادية، التي قيل أنها أجمل امرأة في العالم.

 وكانت المفارقة أن هيلين كانت بالفعل زوجة مينيلوس (ملك اسبرطة)، لذلك فإن اختطاف باريس لهيلين ليتزوجها؛ دفع ملك اسبرطة للحصول على مساعدة أخيه أجاممنون وإرسال حملة إلى طروادة لاستعادة هيلين وهنا بدأت حرب طروادة.

أين يمكنك الاستمتاع برؤية آثار أفروديت؟

إذا كنت من محبي التاريخ والآثار، فيمكنك زيارة متحف الإسكندرية القومي، لمشاهدة القطع الأثرية المعروضة، منها تمثالا مصنوعا من الرخام من العصر الهللينستي للإلهة "أفروديت" إلهة الحب والجمال، وتمثال للإلهة "فينوس" في الحضارة الرومانية، وأيضًا "آيروس" إله الحب في الحضارة اليونانية والمعروف باسم "كيوبيد"، وغيرها.

أفروديت الحب الأساطير اليونانية كيوبيد حرب طروادة الأساطير الحضارة اليونانية

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