الأربعاء 14 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

بميزانية محدودة.. 6 أماكن مناسبة للاحتفال بعيد الحب في القاهرة

عيد الحب في القاهرة
عيد الحب في القاهرة

في يوم 14 فبراير من كل عام.. يحتفل المتحابون في مصر بعيد الحب، ويتبادلون الهدايا والورود للتعبير عن مشاعرهم. يبحث الكثير من الأزواج في مصر عن أماكن رومانسية ومميزة للاحتفال بمناسبة قرب حلول عيد الحب في مصر. 

إذا كنت تبحث عن أماكن مميزة للاحتفال بتلك المناسبة الرومانسية، سواء كنت تبحث عن تجربة هادئة في الطبيعة أو مغامرة في المدينة، هناك خيارات متنوعة تناسب جميع الأذواق.

 نستعرض بعض أفضل الأماكن وأرخصها للاحتفال بعيد الحب في مصر، إليك بعض الخيارات:

حديقة الأسماك

تقع حديقة الأسماك في حي الزمالك القاهرة، وهي مكان مثالي لقضاء وقت ممتع مع الشريك للتجول والاستمتاع بالمناظر البحرية ومشاهدة الأسماك والمخلوقات البحرية الخلابة بأقل تكلفة.

 

حديقة الأزهر

تعتبر حديقة الأزهر من أجمل وأعرق الحدائق في القاهرة، يمكنك الاستمتاع بالمشي والتجول في أجواء هادئة وجميلة مع الهواء النقي والمناظر الخضراء.

 

رحلة نيلية

  استأجر قاربًا واستمتع برحلة على نهر النيل. يمكنك الاستمتاع بالمناظر الخلابة للقاهرة والجو الجميل.

 

السينما

 قم بحجز تذاكر في إحدى سينمات مصر المشهورة مثل سينما زاوية أو سينما سيتي ستارز واستمتع بعرض أفلام رومانسية مميزة.

 

مطعم في الكوربة

 تتميز منطقة الكوربة بطراز معماري مميز وتضم العديد من المطاعم والمقاهي الرومانسية، لذا  يمكن أن تبحث عن مطعم إيطالي مميز في الكوربة لتحتفل بعيد الحب مع شريكك بوجبة لذيذة، أو الاستمتاع بفنجانين من القهوة.

 

تمشية ليلية

اخرجا للتمشية في الهواء الطلق،  اختارا منطقة هادئة واستمتعا بالمشي والحديث معًا، كي تستمتعوا باليوم 

اليوم 14 فبراير من كل عام يحتفل العشاق بعيد الحب، وكان وراء الاحتفال بهذا العيد السنوى قديس يدعى "فالنتين"، ولهذا تم إطلاق اسم عيد الحب على هذا اليوم.

بعيد الحب عيد الحب حديقة الأسماك حديقة الأزهر رحلة نيلية

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