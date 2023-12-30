أبرزها مناقشة رواية "مزامير أفروديت".. أجندة الدستور الثقافية اليوم

مناقشة رواية "مزامير أفروديت"، واحدة من الأمسيات الفنية والثقافية، والتي نستعرضها لكم في أجندة الدستور الثقافية، لهذا اليوم السبت 30 ديسمبر 2023.

التفاصيل الكاملة لـ أجندة الدستور الثقافية

ففي السادسة مساء، يحل الشاعر الكاتب الروائي محمد عطوة، في ضيافة أمسية جديدة من أمسيات صالون سالمينا الثقافي، بمقره الكائن في برج سانت فاتيما أمام طيبة مول بمدينة نصر، في لقاء لمناقشة روايته "مزامير أفروديت".

يتناول الرواية بالنقد والتحليل أعضاء صالون سالمينا الثقافي وهم: الكاتب والناقد الدكتور محمود عطية، والشاعر إيهاب الحضري، الناقد الدكتور صبري زمزم، الدكتور طه سيف الله، الكاتب محمد سمير رجب، الدكتورة نهال القويسني، علياء هيكل، خليل الزيني، ريهام عبد الرازق، حمدي عبد الرازق، داليا محمد، سعيد أبو ضيف، الكاتب جمال قمر، فاتن فاروق عبد المنعم، شعبان عبد الكريم، وتدير اللقاء الكاتبة حنان فكري.

وفي أجندة الدستور الثقافية، تعقد في الخامسة مساء، بمكتبة مصر الجديدة العامة، بمقرها الكائن بشارع العروبة، أمسية جديدة من أمسيات الرواق الفلسفي، والتي تهدف إلى تعريف القارئ بالتيارات والأفكار الفلسفية على مدى تاريخ الفلسفة الطويل، من خلال محاورات ومناقشات يقدمها الكاتب عماد العادلي.

وفي الواحدة والنصف ظهرًا، وضمن فعاليات نادي سينما الأطفال، يعرض بمركز الحرية للإبداع الفني، والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية بالإسكندرية، فيلم الأنيميشن LUCA، والفيلم مدبلج باللغة العربية.

وضمن فعاليات أجندة الدستور الثقافية أيضًا، تحتضن قاعة الهناجر بساحة دار الأوبرا، ختام معرض ملتقي مراسم الأقصر.

وفي الحادية عشرة صباحًا، يعقد بقصر ثقافة الشاطبي بالإسكندرية، لقاء مفتوح تحت عنوان "المناعة أسلوب حياة"، يتحدث خلاله استشاري الأمراض المناعية الدكتور علاء فتحي.

وفي الواحدة ظهرًا، يشهد المركز الثقافي بطنطا، انطلاق فعاليات "ملتقى روح الخط العربي الدولي" في دورته الرابعة، الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة.

يشارك فى الملتقى نخبة من الخطاطين والفنانين التشكيليين، ومتذوقي الخط العربي، وعدد من طلاب كليات الفنون الجميلة بالجامعات المصرية، وتتنوع الأعمال ما بين التيار الأصيل للخط العربي الذي يشمل الأنواع التقليدية للخطوط العربية ذات القاعدة بكافة الأشكال والاجتهادات المبتكرة في التكوين، والاتجاهات الخطية الحديثة التي تعتمد على الخط العربي، والحروفية في مختلف المجالات الفنية كالنحت، التصوير، الخزف، النسيج، الخشب، المعادن، التصميم والطباعة، وكذلك الفنون التي تستلهم من الخط العربي عبر وسائل تقنية أخرى كالأعمال التي تعتمد على الجرافيك، وفنون الميديا المختلفة.

ويشهد الافتتاح تكريم جميع المشاركين بمنحهم شهادات تقدير، بحضور قومسيير الملتقى الفنان الدكتور حسن طه، والفنان الدكتور وليد رجائي، وأعضاء لجنة التحكيم الدكتور عيد يونس، شيرين عبد الحليم، حسن البططي، ووائل القاضي.

ويضم الملتقى عددًا من الفعاليات منها ورش عمل متنوعة، ومتخصصة في الخط العربي، بالإضافة إلى ندوة فنية بعنوان "الخط العربي بين الأصالة والاتجاهات الفنية المعاصرة في الفن التشكيلي"، ومن المقرر أن تستمر فعاليات الملتقى حتى 11 يناير 2024 المقبل بقاعة المعارض بالمركز.

وفي أجندة الدستور الثقافية، تنظم دار المفكر العربي للنشر، في الخامسة مساء، حفل لتكريم شخصية العام، الشاعرة والكاتبة الروائية اللبنانية والمقيمة في مصر، تغريد فياض، ويشارك في اللقاء الناشر حسام أبو العلا، الكاتب علاء الدين فكري، الدكتورة سهام الزعيري، الكاتب أشرف رمضان، وتدير اللقاء الدكتورة أحلام أبو نوار.

وضمن أجندة الدستور الثقافية، يستقبل المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بأرض الجزيرة، آخر حفلات باليه "كسارة البندق"، والذي تقدمه فرقة باليه أوبرا القاهرة، عن رائعة المؤلف الروسى تشايكوفسكى، من إخراج أرمينيا كامل ويصاحبه أوركسـترا أوبـرا القاهـرة بقيادة المايسترو نادر عباسى وتصميم الرقصات إيفانوف - فايونين والدكتور عبد المنعم كامل.