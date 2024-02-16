الجمعة 16 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أيام زمان

"أخناتون وزوجته نفرتيتي".. تفاصيل أشهر قصة حب في مصر القديمة

الملك إخناتون ونفرتيتي
الملك إخناتون ونفرتيتي

عرف المصري القديم، لغات الحب المتعددة، منذ فجر التاريخ، بل وأصبح الحب رمزا أسطوريا في الكثير من القصص التاريخية، في مصر القديمة.

وفي السطور التالية، نستعرض قصة واحدة من أشهر قصص الحب في التاريخ المصري القديم، وهي قصة حب أختاتون لزوجته نفرتيتي.

خطفت قصة حب الملك أخناتون لزوجته نفرتيتي، قلوب المصريين، حيث كانت الملكة نفرتيتي مشهورة بجمالها وقوتها وذكائها لذلك أصبحت سند قوي لزوجها أخناتون "أمنحوتب الرابع" خلال الحكم في كافة نواحي الحياة فكانت داعم قوي له في كافة الإصلاحات الإدارية والدينية والاجتماعية.

ووفقا لقطاع المتاحف، فكانت نفرتيتي تدعم زوجها في دين التوحيد الجديدة.

وفي "ترنيمة آتون"، يصف "أخناتون" ملك القطرين، مكانة زوجته قائلًا: 

الجميلة أتت وابن آتون المحبوب..

يا مشرق أنت

قَوّي أذرع الملك

وامنح السرعة لأقدامه

منذ أن أسّست الدنيا وأنشأتها لأجل ابنك

الذي نشأ من بدنك ملك القطرين المصريين "نفر خبرو رع ـ أوان رع"

ابن رع الذي يعيش من ماعت، سيد التيجان، إخناتون، كبير في حياته.

والملكة الزوجة العظيمة "نفرتيتي" التي يحبها ملك القطرين

تبقى حيّة وشابة دائما وإلى الأبد

أخناتون ونفرتيتي.. حب أسطوري 

ويعبر هذا المقطع من ترنيمة آتون، عن حبه لزوجته نفرتيتي، التي ظهرت إلى جواره في الكثير من الرسومات على جدارن المعابد، في إشارة إنها كانت تشاركه كل شئ، بما فيه حكم البلاد، وعرفت الملكة "نفرتيتي"، "سيدة قلب" الملك أخناتون.

كما كانت صور الملكة نفرتيتي، على جدران المعابد بجوار الملك إخناتون، بكونها  ندًا وشريكا لأخناتون في الحكم، وأيضًا تصويرها على العجلة الحربية وهي تمسك صولجان الحكم، حيث كانت تؤدب الأعداء، وتشارك زوجها الملك العظيم حصد الأسرى الأجانب، وهو ما جعل حب أخناتون لزوجته حبًا أسطوريًا خلده التاريخ.

وإذا كنت من محبي الآثار والتاريخ، يمكنك زيارة المتحف المصري، لمشاهدة لوحة الحجر الجيري لأخناتون ونفرتيتي يتعبدان للاله آتون بجانب أولادهم، وهذه اللوحة تعود إلى الدولة الحديثة، أمنحتب الرابع / أخناتون (حوالي 1353-1336 قبل الميلاد)، الأسرة: 18.

وقد عثر عليها بتل العمارنة وتعرض اللوحة بقاعة 3 بالدور الارضى بالمتحف.الطول 8.00 سم. العرض 48.00 سم، الارتفاع 52.00 سم.

فى حب فنان عملاق اسمه إبراهيم عبدالرازق.. غوايش مش ليك يابرنس.. عن فتوة الموهوبين الذي خذله قلبه.. والدنيا

المصري القديم الحب القصص التاريخية مصر القديمة إختاتون نفرتيتى

الأكثر قراءة

تطبق غدًا.. ننشر الأسعار الجديدة للسجائر والمعسل والسيجار

تفاصيل جلسة "كولر" مع لاعبى الأهلى قبل مواجهة شباب بلوزداد

قرار وزارى بإلزام المنشآت الطبية بوصف الأدوية محلية الصنع وعدم وصف المستورد

الوقت ينفد.. القسام: الخسائر فى صفوف المحتجزين الإسرائيليين كثيرة

النهارده كام شعبان في ورقة نتيجة اليوم الخميس 15-2-2024

أسعار الذهب اليوم في مصر الآن.. بكام عيار 21 النهاردة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

زيارة أردوغان.. آفاق جديدة فى العلاقات بين القاهرة وأنقرة

نعمات مدحت

فاقوس.. بلد المليون "توك توك"

طايع الديب

محمود السعدني| الكاتب «الهجّام»!

حمدي حمادة

محمود السعدني| الحوار مستمر.. عمدة الكلام.. والولد الشقي حاضر النكتة

حسين دعسة

المؤشر التالى بعد مجزرة النبطية

د. محمد عفيفي

الحشاشون! «1 - 3»

ماجد حبته

رابع زيارة لزعيم برازيلى

خالد حريب

مصر.. تركيا.. تعاون بعد قطيعة

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

"جارديان": لن يكون هناك مكان آمن لـ1.5 فلسطينى حال اجتياح رفح الفلسطينية

الأمم المتحدة تحذر من اضطرار منظمات العمل الإنسانى تعليق أنشطتها فى رفح

بعد اقتحامه من قوات الاحتلال.. "فوضى ورعب" بمجمع ناصر الطبى