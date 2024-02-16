غدًا.. حفل توقيع كتاب "كنوز مقابر مصر" لـ مصطفى الصادق بمكتبة ديوان

تستضيف مكتبة ديوان بمصر الجديدة، الكاتب الدكتور مصطفى الصادق، في حفل توقيع ومناقشة كتابه "كنوز مقابر مصر.. عجائب الأمور في شواهد القبور"، وذلك غدا السبت، في تمام الساعة ٤ عصرًا.

حفل توقيع ومناقشة كتاب “كنوز مقابر مصر”

ووفقًا لدار ديوان، فإنه يعتمد الدكتور مصطفى الصادق على مرجع تاريخي مهم قلَّما ما التفت إليه باحث أو مؤرخ، كاشفًا عن كنوزٍ خفيّة لم يوثقها أحد من قبل، كما يصحبنا الكاتب الشغوف بالتاريخ والتراث في جولات عبر مقابر القاهرة مؤرخًا لبعض القادة السياسيين والمحاربين، والأمراء من أسرة محمد علي باشا الكبير من خلال شواهد قبورهم.

ويرى الصادق، عبر كتاباته، أن شواهد القبور تمثل كنزا فنيا وتاريخيا؛ فهي تكشف لنا من خلال زخارف وتكوينها الفني البديع، تفاصيل غاية بالإبهار، وهو ما دفعه إلى توثيقها والكتابة عنها.

ويستمر مصطفى الصادق في قراءة وتوثيق التاريخ والتراث الموجود في مقابر القاهرة مؤرخًا لبعض القادة السياسيين والمحاربين، والأمراء، حيث يتجول في كتابه ما بين مقابر أسرة محمد علي باشا، وعدد كبير من السياسين، والشخصيات العامة.

نبذه عن كتاب “كنوز مقابر مصر”

كتاب "كنوز مقابر مصر" هو نتاج توثيق عكف عليه الدكتور، مصطفى الصادق، لرصد شواهد مقابر مصر التاريخية والتي يصفها الصادق بأنها "تمثل كنزا فنيا وتاريخيا؛ فهي تروي لنا من خلال زخارف وتكوينها الفني البديع، تفاصيل غاية بالإبهار".

نبذة عن الكاتب مصطفى الصادق

د. مصطفى الصادق هو أستاذ الطب المتفرغ بقصر العيني وأحد أهم الشخصيات المهتمة بتراث والتاريخ جبانات القاهرة القديمة والذي له مجهود كبير في محاولات توثيقها والدعوة للحفاظ عليها.