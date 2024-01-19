حفل توقيع ومناقشة "حاجات قديمة للبيع" للكاتبة منى عبدالوهاب.. الثلاثاء

تنظم مكتبة البلد حفل توقيع ومناقشة كتاب "حاجات قديمة للبيع" الصادر عن دار مزيج للنشر والتوزيع، ومن تأليف للكاتبة منى عبد الوهاب، ويدير الندوة الكاتب الصحفي محمد الشماع، في الساعة السابعة مساء الثلاثاء الموافق 23 يناير.

وقالت الكاتبة منى عبدالوهاب في تصريحات سابقة خاصة ب لـ"الدستور": «تزخر الكتب بتاريخ الأمراء والرؤساء والسلاطين وتراجم العلماء والمبدعين وقصص ساحرة عن فرائد أزمانهم، وتجد فيها تاريخ الاستعباد والاحتلال والتحرير، ومرويات المستعمر والمستشرق والمستعرب، وقلما تجد من يكتب تاريخ الشارع وأهله العاديين ومهنهم العادية، ولذا قررت أن أبحث عن أبناء شارعنا المصري المهمشين وأصحاب المهن المغمورين».

وتابعت: «ليس ما اندثر من مهن شارعنا المصري بقليل. وربما لا تجد بعد اليوم السقا أو الخطاط أو الماشطة أو القرداتي أو الحاوي، وربما لن يعرف الجيل الجديد عنهم شيئًا، كما لا أعرف شيئًا عن كثير من المهن المندثرة».

ولفتت إلى أن هذا الكتاب محاولة لتوثيق تاريخ بعض هذه المهن، ودعوة لتسليط الضوء عما اندثر منها وما يلفظ أنفاسه الأخيرة.

منى عبدالوهاب

من مواليد ١٩٩٨، تخرجت في قسم اللغة العربية وآدابها بكلية الآداب عام ٢٠٢١. تعمل حاليًا مسئول العلاقات العامة والإعلام بمؤسسة مزيج الثقافية، ومقدمة برنامج "سين وميم" الثقافي.. يصدر كتابها الأول قريبًا بعنوان "حاجات قديمة للبيع.. حكايات المهن المصرية المندثرة" عن مؤسسة مزيج الثقافية.