قبل إمبراطورية ميم.. أعمال حققت نجاحًا على الشاشة الفضية

خطفت أعمال إحسان عبد القدوس أنظار صناع السينما والتلفزيون بمجرد قراءتها، فيجد الشخص منهم نفسه في عالم مليئ بالسحر والمشاهد والصور الخيالية، حيث استطاعت أعمال إحسان عبد القدوس الروائية والقصصية أن تشق طريقها متربعة على عرش الشاشة.

ويتشوق الكثير من محبي الدراما وجمهور النجم خالد النبوي، مسلسل إمبراطورية ميم، في موسم رمضان 2024 المأخوذ عن الرواية الأصلية التى تحمل نفس الاسم للكاتب الكبير إحسان عبدالقدوس حيث تسعى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية إلى تقديم أعمال تليق بالجمهور المصري.

ومع اقتراب عرض المسلسل، في موسم رمضان 2024 نستعرض في التقرير التالي، أعمال روائية وقصصية للكاتب الكبير إحسان عبد القدوس، حققت نجاحًا كبيرًا عبر شاشتي السينما والتلفزيون.

فقد أغنى إحسان عبد القدوس المكتبة المصرية والعربية بأكثر من 600 رواية وقصة وسعت السينما المصرية إلى تحويل عددًا كبيرًا من هذه الأعمال الأدبية التى الشاشة حيث تحولت 49 رواية إلى أفلام و5 روايات تحولت إلي نصوص مسرحية، وكان الكاتب سببًا رئيسيًا في نجاح عددًا من الأعمال التلفزيونية.

نستعرض في التقرير التالي أعمال درامية حققت نجاحًا على شاشة التلفزيون من تأليف إحسان عبد القدوس.

“إمبراطورية ميم”

لم يكل صناع السينما والتلفزيون عن تناول رواية "إمبراطورية ميم" للكاتب الكبير إحسان عبدالقدوس، في أعمالهم الفنية، فما يزال هناك الكثير من الخيال والإبداع لابد وأن تبرزه الشاشة.

وفي موسم رمضان 2024، يُعرض مسلسل إمبرطورية ميم، ويناقش عدة قضايا اجتماعية، وتربوية ونفسية، حيث تدور أحداثه حول رجل يجد نفسه في حيرة كبيرة، حيث يجب أن يختار بين الإنسانة التي يكن لها مشاعر الحب وبين أبنائه الستة الذين تولى مسؤولية تربيتهم بعد وفاة زوجته.

وتم تقديم العمل من قبل خلال فيلم سينمائي قامت ببطولته الفنانة الراحلة فاتن حمامة عام 1972.

مسلسل لا تطفئ الشمس 2017

وتم عرض مسلسل لا تطفئ الشمس 2017، وهو المسلسل المأخوذ عن قصة الكاتب إحسان عبد القدوس، حيث يدور المسلسل حول انتقال عائلة مكونة من أم أرملة، ابنيّن، وثلاث بنات إلى منزل جديد بعد وفاة الأب بمدة لم تتجاوز العام، ويقدم لنا المسلسل العلاقات بينهم وخارج محيطهم، والتجارب التي يمر بها كلُ منهم، والمواقف التي يواجهونها سويًا، والعمل من إﺧﺮاﺝ: محمد شاكر خضير ، وسيناريو وحوار تامر حبيب، وبطولة كل من النجوم: ميرفت أمين، محمد ممدوح، ريهام عبدالغفور، أمينة خليل، أحمد مالك، جميلة عوض.

لن أعيش فى جلباب أبى - 1996

أبدع إحسان عبد القدوس في تأليف هذه الرواية التي شهدت نجاحًا كبيرًا على شاشة التلفزيون، ويتتبع المسلسل قصة صعود "عبد الغفور البرعي" الذي جسد دوره الفنان نور الشريف، بداية من وكالة الحاج إبراهيم سردينة (عبد الرحمن أبو زهرة) إلى أن يصبح صاحب عمل خاص يجني منه ثروة، ووقوعه في قصة حب مع فاطمة، والتي أدت هذا الدور النجمة عبلة كامل، وكانت بائعة كشري، والعمل من إﺧﺮاﺝ: أحمد توفيق ورباب حسين، وسيناريو وحوار، مصطفى محرم، وبطولة كل من نور الشريف، عبلة كامل، محمد رياض، حنان ترك، ناهد رشدي، وفاء صادق.