الخميس 22 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أخبار فاتتك|أول تعليق للملك تشارلز حول إصابته بالسرطان وتفاصيل مقتل "طالب الدقهلية"

أخبار فاتتك
أخبار فاتتك

شهدت الساعات الماضية، تداول العديد من الأخبار الفنية والرياضية والسياسية، تستعرض "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك" إليكم التفاصيل الكاملة.

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أخبار فاتتك|مصر تستضيف اجتماع "بريكس".. ومخزون السكر يكفى 4 أشهر

أول تعليق لملك بريطانيا تشارلز عن إصابته بالسرطان

عبّر ملك بريطانيا تشارلز الثالث، أمس الأربعاء، عن تأثره بحجم الدعم الذي تلقاه بعد إعلان إصابته بمرض السرطان، مؤكدًا أن رسائل الدعم التي تلقاها "أبكته".

وقال تشارلز، خلال اجتماعه الأسبوعي، مع رئيس الوزراء ريشي سوناك: “تلقيت الكثير من الرسائل والبطاقات الرائعة.. ودفعتني إلى البكاء في معظم الأحيان”، وردّ سوناك: “الجميع يدعمونك”.

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"قمار وفدية".. مدرس فيزياء ونجار كلمة السر فى مقتل طالب الدقهلية

10 أيام كاملة قضتها مباحث الدقهلية في البحث عن قتلة إيهاب أشرف عبد العزيز طالب الثانوي الذي عثر على جثته مشطورة نصفين في جوال بمصرف، وانتهت عملية البحث بالقبض على الجناة. 

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دورى أبطال إفريقيا| بعثة الأهلى تصل أحد الفنادق القريبة من مطار أكرا

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، برئاسة الدكتور مهند مجدي، عضو مجلس الإدارة، منذ قليل إلى أحد الفنادق القريبة من مطار أكرا للمبيت، بعد الظروف الطارئة التي تعرضت لها الطائرة.

واطمأن الدكتور مهند مجدي، والكابتن خالد بيبو مدير الكرة، على إجراءات تسكين اللاعبين والجهاز الفني وجميع أفراد البعثة فور الوصول إلى الفندق.

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أسعار الدواجن اليوم الخميس 22 فبراير 2024

 شهدت أسعار الدواجن اليوم الخميس بمختلف أنواعها، استقرار ملحوظ في السوق المصري بعد الارتفاعات القياسية التي وصلت لها منذ أسابيع مضت والتي تنال اهتمام كبير خاصة مع اقتراب المواسم الدينية المميزة.

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اليوم.. غلق باب التسجيل الإلكترونى لاستمارات اختبارات الثانوية العامة

تغلق وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الخميس، باب التسجيل الإلكتروني للاستمارات الإلكترونية للتقدم للامتحانات لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسي الجاري 2023/2024م، وذلك على الموقع الإلكتروني اليوم الخميس.

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