الأربعاء 21 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

منهم حمزة نمرة ومسار إجباري.. مطربو تترات مسلسلات رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024
مسلسلات رمضان 2024

يستعد عشاق الدراما الرمضانية لعام 2024 لمتابعة أحداث المسلسلات والإستماع لـ مطربي تترات رمضان 2024، أيام قليلة وتفصلنا عن شهر رمضان 2024، وبدأت القنوات عن إعلان بوسترات مسلسلات رمضان 2024، وفي هذا التقرير يرصد موقع “الدستور” في تقرير أبرز نجوم الغناء المشتركين في تقديم تترات رمضان 2024، وإليكم التفاصيل الكاملة في السطور التالية:

txt

آخرهم حمزة نمرة.. تترات مسلسلات روجينا في رمضان بطعم مختلف ببصمة رؤوف عبدالعزيز

مطربي تترات مسلسلات رمضان 2024

إليكم قائمة  نجوم الغناء المشتركين في تقديم تترات رمضان 2024، وأبرز المطرب حمزة نمرة، والفنان أحمد شيبه إليكم التفاصيل:

تتر مسلسل حق عرب للنجم أحمد العوضي

يشارك مطرب المهرجانات أحمد شيبة في تتر مسلسل حق عرب، ومن المقرر عرضة في شهر رمضان المقبل 2024، ويستعد محبيين النجم أحدم العوضي لمتابعة ومشاهدة أحداث مسلسل حق عرب المقرر عرضة في شهر رمضان المقبل، ويضم العمل نخبة من ألمع النجوم.

لعشاق الدراما.. القائمة المبدئية لـ مطربي تترات رمضان 2024

تتر مسلسل سر إلهى بطولة روجينا رمضان 2024

يشارك المطرب حمزة نمرة في أداء أغنية تتر مسلسل سر إلهى بطولة روجينا، والمقرر عرضة في شهر رمضان 2024، وتدور أحداث مسلسل سر إلهي حول نصرة والتي تجسدها الفنانة روجينا وهي متزوجة من محمد ثروت، ولها ثلاثة إخوة هم نهى عابدين، ورنا رئيس ويوسف الأسدي. 

وخلال الأحداث تتعرض نصرة للغدر من أقرب الناس لها وتضطر لمواجهة الحياة بمفردها وتقرر الانتقام ممن ظلمها.

لعشاق الدراما.. القائمة المبدئية لـ مطربي تترات رمضان 2024

تتر مسلسل مسار إجباري بطولة أحمد داش وعصام عمر

تشارك فرقة مسار إجباري في تقديم تتر المسلسل، من المقرر عرضه على شاشات ومنصات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، في سباق دراما مسلسلات رمضان 2024 بطولة أحمد داش وعصام عمر، وتدور احداث المسلسل حول الشابين عصام عمر، وأحمد داش "حسن" و"حسين" من منطقة شعبية، ويحدث أن يتفاجئ الثنائي بأنهما أشقاء من نفس الأب، وهم عكس بعضهما تمامًا في كل شيء.

لعشاق الدراما.. القائمة المبدئية لـ مطربي تترات رمضان 2024
تترات رمضان 2024 مطربي تترات رمضان المسلسلات الدراما الرمضانية شهر رمضان 2024 مسار اجباري تتر مسلسل حق عرب تتر مسلسل سر الهي مسلسل مسار اجباري

مواد متعلقة

دراما رمضان 2024.. مسلسل «مليحة» للفنانة ميرفت أمين يناقش القضية الفلسطينية

مسلسلات رمضان 2024.. أحداث مسلسل حق عرب للنجم أحمد العوضي

مسلسلات رمضان 2024.. أحداث وتفاصيل مسلسل الكبير أوي 8 بطولة أحمد مكي

مسلسلات رمضان 2024| مسلسل الحشاشين.. قصة أشهر جمعية سرية ثورية

النوبة القلبية تزيد بشكل كبير من خطر حدوث مشاكل صحية أخرى

5 نصائح لتعزيز صحة الغدة الدرقية وأبرز الأمراض التي يمكن إصابتها

أخبار فاتتك|مصر تستضيف اجتماع "بريكس".. ومخزون السكر يكفى 4 أشهر

حالة الطقس اليوم وغدًا في مصر.. الأرصاد الجوية تحذر من طقس الأسبوع المقبل

الأكثر قراءة

عاجل| مصر تحرج أمريكا فى العدل الدولية.. كشف لجرائم الاحتلال ودعم أمريكى مطلق

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 21-2-2024

مصر تُحاصر إسرائيل أمام "العدل الدولية" فى مرافعة تاريخية لأجل فلسطين

كام شعبان اليوم 2024 في التاريخ الهجري والميلادي

خوفًا من غضب المسلمين.. ذعر فى إسرائيل من قرار المسجد الأقصى

مَن هي ياسمين موسى؟.. قدمت مرافعة مصر حول ممارسات إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

حمار الديمقراطيين

ماجد حبته

الرئيس.. والحكيم

عبد الرحيم طايع

هل تخاف إسرائيل من جثث الفلسطينيين؟!

أحمد بهاء الدين شعبان

ألمانيا وإسرائيل: "هتلر" ينهض من رقدته!

مدحت بشاى

وزارة الدفاع ووثائق الفخار الأكتوبرية

حسين دعسة

الرؤية الملكية الهاشمية تعزز نجاح العلاقات الأردنية الأمريكية لصالح قضايا المنطقة

حسين دعسة

خطط للاعتراف بدولة فلسطينية.. والإدارة الأمريكية تأخذ القرار!

عبدالوهاب داود

وإننى أحب السودان وأهله.. وأحب الطيب صالح أيضًا

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

استطلاع رأي: الإسرائيليون يستبعدون هزيمة جيش الاحتلال لحركة حماس

المدعي العسكري لجيش الاحتلال الإسرائيلي يقر بحدوث انتهاكات في غزة

عضو بالكنيست يكشف أسباب رفض "شباب إسرائيل" الخدمة العسكرية