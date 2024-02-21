منهم حمزة نمرة ومسار إجباري.. مطربو تترات مسلسلات رمضان 2024

يستعد عشاق الدراما الرمضانية لعام 2024 لمتابعة أحداث المسلسلات والإستماع لـ مطربي تترات رمضان 2024، أيام قليلة وتفصلنا عن شهر رمضان 2024، وبدأت القنوات عن إعلان بوسترات مسلسلات رمضان 2024، وفي هذا التقرير يرصد موقع “الدستور” في تقرير أبرز نجوم الغناء المشتركين في تقديم تترات رمضان 2024، وإليكم التفاصيل الكاملة في السطور التالية:

مطربي تترات مسلسلات رمضان 2024

إليكم قائمة نجوم الغناء المشتركين في تقديم تترات رمضان 2024، وأبرز المطرب حمزة نمرة، والفنان أحمد شيبه إليكم التفاصيل:

تتر مسلسل حق عرب للنجم أحمد العوضي

يشارك مطرب المهرجانات أحمد شيبة في تتر مسلسل حق عرب، ومن المقرر عرضة في شهر رمضان المقبل 2024، ويستعد محبيين النجم أحدم العوضي لمتابعة ومشاهدة أحداث مسلسل حق عرب المقرر عرضة في شهر رمضان المقبل، ويضم العمل نخبة من ألمع النجوم.

لعشاق الدراما.. القائمة المبدئية لـ مطربي تترات رمضان 2024

تتر مسلسل سر إلهى بطولة روجينا رمضان 2024

يشارك المطرب حمزة نمرة في أداء أغنية تتر مسلسل سر إلهى بطولة روجينا، والمقرر عرضة في شهر رمضان 2024، وتدور أحداث مسلسل سر إلهي حول نصرة والتي تجسدها الفنانة روجينا وهي متزوجة من محمد ثروت، ولها ثلاثة إخوة هم نهى عابدين، ورنا رئيس ويوسف الأسدي.

وخلال الأحداث تتعرض نصرة للغدر من أقرب الناس لها وتضطر لمواجهة الحياة بمفردها وتقرر الانتقام ممن ظلمها.

لعشاق الدراما.. القائمة المبدئية لـ مطربي تترات رمضان 2024

تتر مسلسل مسار إجباري بطولة أحمد داش وعصام عمر

تشارك فرقة مسار إجباري في تقديم تتر المسلسل، من المقرر عرضه على شاشات ومنصات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، في سباق دراما مسلسلات رمضان 2024 بطولة أحمد داش وعصام عمر، وتدور احداث المسلسل حول الشابين عصام عمر، وأحمد داش "حسن" و"حسين" من منطقة شعبية، ويحدث أن يتفاجئ الثنائي بأنهما أشقاء من نفس الأب، وهم عكس بعضهما تمامًا في كل شيء.