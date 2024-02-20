الثلاثاء 20 فبراير 2024
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فن

مسلسلات رمضان 2024 | موعد أولى حلقات مسلسل جودر لياسر جلال والقنوات الناقلة

ياسر جلال فى جودر
ياسر جلال فى جودر

حالة من الترقب الشديد، ينتظرها عشاق الدراما لموسم مسلسلات رمضان 2024، التى تتنوع بين التاريخي، والأكشن، والكوميدي، والتراچيدي، والشعبي، إذ يشهد هذا الماراثون منافسة شرسة بين كبار النجوم وصناع الدراما، على مجموعة كبيرة من الأعمال التى تعد بتقديم قصص مليئة بالتشويق والإثارة والغموض.

مسلسل جودر - ألف ليلة وليلة

ويبحث عدد كبير من عشاق الدراما، عن مواعيد عرض واحدا من أهم وأبرز الأعمال الدرامية المقرر عرضه خلال الماراثون الدرامي الرمضاني المقبل وهو مسلسل جودر - ألف ليلة وليلة، الذي يخوض بطولته النجم ياسر جلال، وينتمى العمل إلى نوعية الدراما التاريخية الضخمة، وهو ما يستعرضه اليكم "الدستور" فى السطور التالية:

مواعيد عرض مسلسل جودر - ألف ليلة وليلة

تنطلق أولى حلقات مسلسل جودر - ألف ليلة وليلة، مع بداية الماراثون الرمضانى، ويضم 15 حلقة، تذاع فى المنتصف الاول من شهر رمضان، وذلك عبر قنوات الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية.

عرض حلقات مسلسل جودر  على منصة WATCH IT الرقمية

كما تعرض حلقات مسلسل جودر - ألف ليلة وليلة، على منصة WATCH IT الرقمية.

ويتنافس جودر - ألف ليلة وليلة، ضمن قائمة مسلسلات رمضان 2024، والتي تشهدها القنوات الفضائية على مدار شهر رمضان، إذ تقدم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مجموعة كبيرة من الأعمال الدرامية التي تتنوع بين تاريخية، اجتماعية، كوميدية، وشعبية، والتى تتنوع بين الـ 15 و 30 حلقة، ويقدمها كبار النجوم أبرزهم يحيى الفخراني، كريم عبدالعزيز، أمير كرارة، غادة عبدالرازق، نيللى كريم، روجينا، أحمد العوضي، أكرم حسني، حسن الرداد، مصطفى شعبان.

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ملامح دور نور في مسلسل جودر ضمن مسلسلات رمضان 2024

أحداث مسلسل جودر - ألف ليلة وليلة

تدور أحداث مسلسل جودر - ألف ليلة وليلة، فى إطار تاريخي فانتازي، مليء بالتشويق والإثارة، من خلال 15 حلقة، حول شخصية "جودر" الذي يجسده ياسر جلال، هو ابن عمر التاجر، وعمر له ثلاثة أبناء مختلفون في الصفات والشخصيات، ويقسم ميراثه بينهم وبين أمهم بالعدل، وبسبب طمع سالم وسليم رفعا دعوى على جودر لتوزيع الميراث، وأخذ شقيقه أموال أمهم، ثم ضرباها وطرداها من المنزل، يهدئ جودر قلب أمه ثم يكسب المال من صيد السمك في البحر في أي مكان، ومن ثم تتوالى الأحداث ويدخل فى صراعات كثيرة من أجل الحصول على كنوز الشمردل الأربعة.

صناع وأبطال مسلسل جودر - ألف ليلة وليلة

مسلسل "جودر - ألف ليلة وليلة" بطولة النجم ياسر جلال، ويشاركه خلال الأحداث نخبة كبيرة من النجوم والفنانين منهم نور اللبنانية، وليد فواز، ياسمين رئيس، وفاء عامر، تارا عماد، جيهان الشماشرجي، أحمد ماهر، عايدة رياض، محمود البزاوي، فتوح أحمد، مايان السيد، عبدالعزيز مخيون، أحمد بدير، محمد التاجي، ياسر الكوبجي، أحمد فتحي، أيتن عامر، محمد علي رزق، إسلام حافظ، مجدي بدر، هنادى مهنى، والعمل من تأليف أنور عبدالمغيث، وإنتاج شركتى ميديا هب للمنتج سعدي جوهر، وأروما لمالكها المنتج تامر مرتضى، ومن إخراج إسلام خيري.

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