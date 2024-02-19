مسلسلات رمضان 2024.. قصة مسلسل جودر - ألف ليلة وليلة لـ ياسر جلال

تراقب الجماهير المصرية والعربية انطلاق مسلسل جودر من ألف ليلة وليلة في السباق الرمضاني، ضمن مسلسلات رمضان 2024، والتي من المقرر عرضها على شاشات ومنصات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

مسلسل جودر

طرحت منصة watch it البوسترات الدعائية لمسلسل “جودر” للنجم ياسر جلال والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2024، حيث طرحت المنصة بوسترات منفردة لأبطال العمل ومنهم ياسر جلال ونور اللبنانية وياسمين رئيس.





كما نال البرومو الدعائي الخاص بمسلسل جودر- ألف ليلة وليلة على إعجاب المشاهدين وتخطي البرومو ما يقرب من مليونين مشاهدة.

وتعرض حكاية جودر من حكايات ألف ليلة وليلة في 15 حلقة فقط خلال النصف الأول من شهر رمضان، ويعتبر جودر هو بداية لعودة إلى الأعمال الأسطورية، وهو إحدى حكايات الملحمة الدرامية "ألف ليلة وليلة".

قصة مسلسل جودر

تدور أحداث المسلسل حول الصياد جودر، والذي يجسد دوره الفنان ياسر جلال، وهو الشقيق الأصغر الأخوين هما سليم وسالم ويدخل أشقاء جودر في صراع معه بسبب حب والده الشديد له، وتبدأ وتيرة الصرعات تزداد مع وفاة الأب، ويدخل جودرفي مغامرات تذهب به بعيدًا في عالم سحري مليء بالإثارة والتشويق، فيتحول من صياد بسيط إلى أحد أغنى أغنياء الدولة.

يعد مسلسل جودر الذي من المقرر عرضه في السباق الرمضاني على شاشات ومنصات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أحد القصص المأخوذة من قصص ألف ليلة وليلة.

أبطال مسلسل جودر

يتكون فريق العمل من عدة نجوم وهم: