الأحد 18 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024|  مسلسل "جودر ألف ليلة وليلة" لياسر جلال

جودر ألف ليلة وليلة
جودر ألف ليلة وليلة

عمل درامي ضخم، يعود به النجم ياسر جلال إلى شاشات الدراما، وهو مسلسل جودر – ألف ليلة وليلة، والذي يتضح من البرومو الذي بثته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أنه عمل درامي ضخم من حيث الإنتاج والتمثيل والإخراج خلال موسم مسلسلات رمضان العام 2024.

قصة مسلسل جودر

تدور الأحداث حول جودر المصري الذي تعقدت مقادير حياته قبل قدومه إلى الدنيا، حيث أنه المفتاح الوحيد للعدو شمعون للوصول إلى كنوز الحكيم شمردل الأربعة، ويعد العمل فانتازيا فريدة من نوعها إذ أنه أضخم عمل فني في موسم رمضان للعام 2024.

ويجيب المسلسل من خلال بطل العمل ياسر جلال على سؤال: “يا ترى هينجح إنه يتصدى لشمعون ولا قوة الشر هي اللي هتنجح؟”، في إطار درامي مشوق بديكورات مسلسل ألف ليلة وليلة.

المفاجأة في المسلسل، هي ظهور النجم ياسر جلال خلال العمل الدرامي، بشخصيتين الأولى هي الأولى وهى شخصية شهريار، والثانية وهى شخصية جودر، وهو أمر ليس بجديد على الفنان ياسر جلال الذي اعتاد أن يقدم ألوان مختلفة خلال أعماله الدرامية السابقة.

أبطال مسلسل جودر

يشارك فى بطولة مسلسل جودر بجانب النجم ياسر جلال، نخبة كبيرة من النجوم والفنانين فى مقدمتهم: نور اللبنانية، ياسمين رئيس، وفاء عامر، تارا عماد، جيهان الشماشرجى، أحمد ماهر، عايدة رياض، محمود البزاوي، فتوح أحمد، مايان السيد، عبدالعزيز مخيون، أحمد بدير، محمد التاجى، أحمد فتحي، أيتن عامر، محمد علي رزق، إسلام حافظ، مجدي بدر، هنادي مهنا، ومن تأليف أنور عبدالمغيث، ومن إخراج إسلام خيري، وهو من إنتاج شركتي ميديا هب، وأروما، ويضم 15 حلقة.

وينتمي مسلسل جودر إلى الأعمال الدرامية الأسطورية، وذلك ما اتضح من البرومو الذي تم بثه من خلال مواقع التصوير التى اختارها المخرج إسلام خيري بعناية شديدة لتتماشى مع أحداث العمل الأسطوري، الذي يشبه مسلسل ألف ليلة وليلة.

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