مسلسلات رمضان 2024..  مسلسل مليحة لـ"ميرفت أمين" 

ينتظر متابعو الدراما المصرية والعربية بفارغ الصبر عرض مسلسل مليحة على شاشات ومنصات المتحدة للخدمات الإعلامية خلال السباق الرمضاني 2024، إذ تلعب فيه الفنانة ميرفت أمين دور البطولة، والتي تواصل تصوير الحلقات الأخيرة خلال الفترة الراهنة.



ويكثف أبطال وصنّاع مسلسل "مليحة" تصوير المشاهد الخاصة بالعمل الذي سيشارك في ماراثون مسلسلات رمضان 2024، والذي يدعم القضية الفلسطينية ضد جيش الاحتلال الصهيوني، وما يفعله من جرائم ضد المدنيين منذ حوالي 4 شهور مضت، وعلى مدار عقود من الزمان، والعمل الفني يؤكد دعم مصر القضية الفلسطينية بشكل مستمر وإلى أبد الآبدين.

قصة مسلسل مليحة



تلعب ميرفت أمين خلال الأحداث دور والدة الفنان دياب، وتدور الأحداث حول قضية فتاة فلسطينية تدعى مليحة وتجسدها الفنانة سيرين خاس، والتى كانت تعيش في ليبيا بعد أن تركت فلسطين مع جديها بعد أحداث الانتفاضة عام 2000، وذلك بسبب تدمير الاحتلال منزلهم.

تتعرف مليحة على الضابط الشاب أدهم على الحدود المصرية الليبية، وهم يحاولون الرجوع إلى قطاع غزة، لكنهم يفقدون أوراقهم الثبوتية بعد وفاة والدها، وتدور أحداث المسلسل حول قضيتها وقضية كل العرب، ويعد المسلسل أول عمل درامي يتم إنتاجه عن القضية الفلسطينية وأحداث الحرب على غزة التي اندلعت منذ 7 أكتوبر الماضي حتى الآن.

تتكون حلقات مسلسل مليحة من 15 حلقة، وتعرض على منصات وقنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، خلال المارثون الدرامي الرمضاني 2024.

طرحت شركة +ds البوستر التشويقي الأول لمسلسل "مليحة"، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتصدر البوستر طفلة فلسطينية تنظر إلى الدمار والخراب حولها وفي يدها لعبتها، في إشارة إلى ما يحدث في غزة من دمار خلال الوقت الحالي.

أبطال مسلسل مليحة

يشارك في بطولة مسلسل مليحة نخبة من الفنانين وهم:

ميرفت أمين.

دياب.

الفنانة الفلسطينية سيرين خاس.

أشرف زكي.

أمير المصري.

مروة أنور.

حنان سليمان.

ومسلسل مليحة من تأليف رشا الجزار، وإخراج عمرو عرفة.

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