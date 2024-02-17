السبت 17 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

مسلسلات رمضان 2024| من هي نادين خان مخرجة مسلسل مسار إجباري؟

مسار اجباري
مسار اجباري

تصدرت المخرجة نادين خان التريند خلال الأيام الماضية وذلك بعد الإعلان عن برومو مسلسل مسار إجباري المقرر عرضه رمضان الجاري 2024 بمشاركة الفنان أحمد داش وسيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوي، وإنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وخلال السطور التالية يستعرض موقع "الدستور" أبرز المعلومات عن المخرجة نادين خان وأهم أعمالها. 

ولدت نادين خان عام 1981، وبدأت حياتها العملية كمساعدة مع والدها المخرج محمد خان وشاركت في مونتاج عدد من الأعمال الفنية وإخراجها.

أبرز اعمال المخرجة نادين خان 

يعد أبرز أعمال المخرجة نادين خان، مسلسل "ليه لأ" الجزء الثالث بطولة النجمة نيللي كريم، ومسلسل "سابع جار" ومسلسل "مين قال" ، وفيلم "باب الشمس".

وكانت المخرجة نادين خان قد على إخراج مسلسل "مسار إجباري" بطولة أحمد داش وعصام عمر، ويتكون المسلسل من 15 حلقة.

وطرحت منصة watch it التريلر التشويقي لمسلسل "مسار إجباري"، الذي يخوض بطولته الفنانان عصام عمر وأحمد داش، والمقرر عرضه خلال موسم رمضان 2024، حيث سيطرت حالة من الإثارة والتشويق على التريلر التشويقي، والذي ظهر خلاله بطلا العمل عصام عمر وأحمد داش.

مسلسلات رمضان 2024| تفاصيل شخصية أحمد داش فى "مسار إجبارى"

صناع وأبطال مسلسل مسار إجباري

عصام عمر، أحمد داش، وصابرين، وجوري بكر، ومي الغيطي، ورشدي الشامي، ومحسن منصور، ومعالجة درامية باهر دويدار، و سيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوى، وإخراج إخراج نادين خان، و إنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية. 

كواليس مسلسل مسار اجباري رمضان 2024

وكان الفنانان عصام عمر وأحمد داش قد ظهرا داخل مقطع فيديو تمثيلي طريف أثناء تصوير مشاهد العمل، حيث داعب أحمد داش صديقه عصام عمر بإيقافه قائلًا: "ثواني يا نجم في تصوير هنا"، ليرد الآخر: "تصوير إيه؟"، فيرد داش: "مسلسل لفنان اسمه عصام عمر وأنا جاي أدربه"، فيرد عصام: "ومين عصام ده اللي يعملوله بطولة؟".

جدير بالذكر أنه خلال الأيام القليلة الماضية قررت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الكشف عن البوسترات المبدئية لأبطال مسلسل "مسار إجباري".

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مسلسلات رمضان 2024| تفاصيل شخصية أحمد داش فى "مسار إجبارى"

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