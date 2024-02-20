مسلسلات رمضان 2024 | غادة عبدالرازق بين مصر الجديدة والعزبة من أجل صيد العقارب (خاص)

على قدما وساق، يواصل المخرج أحمد حسن، تصوير أحداث مسلسل "صيد العقارب" الذي تقوم ببطولته النجمة غادة عبدالرازق، تمهيدًا لانطلاق أولى حلقاته خلال أيام، مع بدء الماراثون الدرامي الرمضاني المقبل 2024، على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بالتزامن مع عرضه على منصة WATCH IT الأصلية.

غادة عبدالرازق من المزرعة لـ مصر الجديدة من أجل صيد العقارب

وفى سياق متصل، أكدت مصادر خاصة لـ "الدستور" أن النجمة غادة عبدالرازق، وفريق العمل يواصلون التصوير الأيام الحالية، فى منطقة مصر الجديدة، بعد أن أنهوا جزء كبير من تصوير الأحداث على الطريق الصحراوي، لينتقلوا إلى "العزبة" أحد الديكورات الرئيسية للعمل فى منطقة المعادي.

من جانبه يواصل المخرج أحمد حسن فى عمل مونتاج الحلقات الأولى للمسلسل "تحرير الفيديو"، والمكساج "دمج الصوت" بالتزامن مع تصوير الأحداث المتبقية، لتسليم جزء كبير من الحلقات للجهة المنتجة.

قصة وأحداث وأبطال مسلسل صيد العقارب

وكانت قد طرحت الشركة المتحدة التريلر الدعائي المبدئي لمسلسل "صيد العقارب"، بالإضافة إلى بوسترات جماعية وفردية لأبطال المسلسل، وذلك فى إطار الحملة الترويجية للعمل، ونال البرومو إعجاب رواد مواقع التواصل الإجتماعي، ما جعل الكثير يبحث عن تفاصيل أحداث مسلسل "صيد العقارب" وقائمة أبطاله وعدد حلقاته.

تفاصيل أحداث مسلسل "صيد العقارب"

مسلسل "صيد العقارب" تدور أحداثه في إطار اجتماعي عائلي مليء بالتشويق والغموض، حول صراعات بين الأقارب والعائلات، خلال 30 حلقة، ويعرض على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

صناع وأبطال مسلسل "صيد العقارب"

مسلسل "صيد العقارب" يشارك في بطولته أمام النجمة غادة عبدالرازق، نخبة كبيرة من النجوم والفنانين منهم فى مقدمتهم رياض الخولي، أحمد ماهر، محمود عبدالمغني، محمد علاء چاميكا، سيمون، عماد صفوت، مجدي بدر، سامية عاطف، أحمد ماجد، منال سلامة، صفاء جلال، أحمد جمال سعيد، محمد علي رزق، عزوز عادل، مي القاضي، سيف الديربي، محمد صلاح، والعمل من تأليف باهر دويدار، والموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس، وإنتاج فينومينا، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن إخراج أحمد حسن.