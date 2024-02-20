الثلاثاء 20 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024 | غادة عبدالرازق بين مصر الجديدة والعزبة من أجل صيد العقارب (خاص)

غادة عبدالرازق في
غادة عبدالرازق في صيد العقارب

على قدما وساق، يواصل المخرج أحمد حسن، تصوير أحداث مسلسل "صيد العقارب" الذي تقوم ببطولته النجمة غادة عبدالرازق، تمهيدًا لانطلاق أولى حلقاته خلال أيام، مع بدء الماراثون الدرامي الرمضاني المقبل 2024، على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بالتزامن مع عرضه على منصة WATCH IT الأصلية.

غادة عبدالرازق من المزرعة لـ مصر الجديدة من أجل صيد العقارب 

وفى سياق متصل، أكدت مصادر خاصة لـ "الدستور" أن النجمة غادة عبدالرازق، وفريق العمل يواصلون التصوير الأيام الحالية، فى منطقة مصر الجديدة، بعد أن أنهوا جزء كبير من تصوير الأحداث على الطريق الصحراوي، لينتقلوا إلى "العزبة" أحد الديكورات الرئيسية للعمل فى منطقة المعادي.

من جانبه يواصل المخرج أحمد حسن فى عمل مونتاج الحلقات الأولى للمسلسل "تحرير الفيديو"، والمكساج "دمج الصوت" بالتزامن مع تصوير الأحداث المتبقية، لتسليم جزء كبير من الحلقات للجهة المنتجة.

قصة وأحداث وأبطال مسلسل صيد العقارب 

وكانت قد طرحت الشركة المتحدة التريلر الدعائي المبدئي لمسلسل "صيد العقارب"، بالإضافة إلى بوسترات جماعية وفردية لأبطال المسلسل، وذلك فى إطار الحملة الترويجية للعمل، ونال البرومو إعجاب رواد مواقع التواصل الإجتماعي، ما جعل الكثير يبحث عن تفاصيل أحداث مسلسل "صيد العقارب" وقائمة أبطاله وعدد حلقاته.

تفاصيل أحداث مسلسل "صيد العقارب"

مسلسل "صيد العقارب" تدور أحداثه في إطار اجتماعي عائلي مليء بالتشويق والغموض، حول صراعات بين الأقارب والعائلات، خلال 30 حلقة، ويعرض على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

صناع وأبطال مسلسل "صيد العقارب" 

مسلسل "صيد العقارب" يشارك في بطولته أمام النجمة غادة عبدالرازق، نخبة كبيرة من النجوم والفنانين منهم فى مقدمتهم رياض الخولي، أحمد ماهر، محمود عبدالمغني، محمد علاء چاميكا، سيمون، عماد صفوت، مجدي بدر، سامية عاطف، أحمد ماجد، منال سلامة، صفاء جلال، أحمد جمال سعيد، محمد علي رزق، عزوز عادل، مي القاضي، سيف الديربي، محمد صلاح، والعمل من تأليف باهر دويدار، والموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس، وإنتاج فينومينا، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن إخراج أحمد حسن.

صيد العقارب موعد عرض مسلسل صيد العقارب موعد اعادة مسلسل صيد العقارب قصة مسلسل صيد العقارب أبطال مسلسل صيد العقارب مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 موعد عرض مسلسل غادة عبد الرازق دراما رمضان 2024 مسلسلات رمضان الجديدة 2024 المتحدة شهر الفرحة غادة عبد الرازق رياض الخولي مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان ٢٠٢٤ قائمة مسلسلات رمضان 2024 مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ قنوات عرض مسلسل صيد العقارب

مواد متعلقة

بـ"عيون القلب".. شيرين تشعل حماس الحاضرين فى أولى حفلات ليالى مصرية سعودية بالأوبرا (صور)

رغم مرضه.. محمد منير يُحيي أولى حفلات ليالى مصرية سعودية بالأوبرا

عمر خيرت يشعل أولى حفلات "ليالى مصرية سعودية" بالأوبرا

"ليالى مصرية سعودية" يسجل الوقوف الأول لماجد المهندس بالأوبرا

"أكدب عليك".. ماجد المهندس يشعل أولى حفلات ليالي مصرية سعودية بالأوبرا

يسرا: انطلاق أولى حفلات "مصريةـ سعودية" يسجل طفرة فنية إبداعية

خاص| استعدادات الأوبرا لاستقبال باكورة حفلات "ليالى مصرية سعودية" (صور)

الليلة.. عمر خيرت مفاجأة حفلات "ليالى مصرية سعودية" بالأوبرا (خاص)

الأكثر قراءة

النهاردة كام شعبان 2024.. أدعية النصف من شعبان 1445

قائمة أسعار الفراخ والبانية والبيض والكتاكيت اليوم الاثنين 19-2-2024 فى بورصة الدواجن

كام شعبان اليوم 2024 في التاريخ الهجري والميلادي

ننشر أسعار الفراخ والبانيه اليوم الثلاثاء 20-2-2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

بعد أسبوع.. موعد صيام الأيام البيض لشهر شعبان 2024 وفضلهم

اليوم.. مجلس الأمن يصوت على مشروع قرار لوقف الحرب على غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

خطط للاعتراف بدولة فلسطينية.. والإدارة الأمريكية تأخذ القرار!

عبدالوهاب داود

وإننى أحب السودان وأهله.. وأحب الطيب صالح أيضًا

ماجد حبته

قمة إفريقية.. فلسطينية

بسنت حسن

محمدٌ النبى وعلىٌ الوصى

جلال حمام

مصر والبرازيل.. تشابه الظروف وتوحد الأهداف

أحمد عاطف

كيف يمكننا أن نقرأ وثائق أسرار حرب أكتوبر المُفرج عنها للمرة الأولى فى مصر؟

حسن كامل

ماذا فعل نجل وزير النقل الأسبق بالملاحة الوطنية؟

لواء. محسن الفحام

مصر والتجربة التركية- البرازيلية

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

الحمير.. أسرار «كراهية اليهودية» فى إسرائيل

قرار مصرى بشأن العلاقات مع إسرائيل يُهدد مستقبل السلام فى المنطقة.. ومطالب مهمة للقاهرة لمنع الكارثة

انكماش مضاعف في الاقتصاد الإسرائيلي بسبب حرب غزة