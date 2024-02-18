خاص| استعدادات الأوبرا لاستقبال باكورة حفلات "ليالى مصرية سعودية" (صور)

تشهد دار الأوبرا المصرية التجهيزات والتحضيرات النهائية لاستقبال باكورة حفلات "ليالي مصرية سعودية" التى تنطلق فى الثامنة من مساء اليوم على خشبة المسرح الكبير، بالتعاون بين وزارة الثقافة وهيئة الترفيه السعودية برئاسة المستشار تركي آل الشيخ.

"الدستور" ترصد استعدادات الأوبرا النهائية لاستقبال أولى حفلات ليالي مصرية سعودية

ورصدت "الدستور" التحضيرات والتجهيزات الخاصة، داخل دار الأوبرا، لاستقبال الحفل، الذي يحييه كل من محمد منير، وشيرين عبد الوهاب، وماجد المهندس، بمشاركة الأوركسترا الموسيقية وقادة المايسترو العالمي وليد فايد.

"سجادة حمراء وورد" يملآن دار الأوبرا لاستقبال باكورة حفلات ليالي مصرية سعودية

وافترشت دار الأوبرا بالسجادة الحمراء بدءًا من المكتبة الموسيقية، حتى الساحة المقابلة للمسرح الكبير، وامتلأت ساحة الأوبرا بالورد الأحمر لاستقبال الوافدين إلى الاحتفالية، خاصة أنه من المقرر أن يحضر الحفل نخبة كبيرة من الدبلوماسيين والوزراء والسفراء والإعلاميين والفنانين والشخصيات العامة.

التجهيزات والتحضيرات الخاصة بـ أولى حفلات ليالي مصرية سعودية

كما تم تجهيز المسرح الكبير على أعلى مستوى، لاستقبال هذا الحدث الذي يعد استثنائيًا تمتزج فيه الأصالة وعبق الزمن الجميل الراقي، بروعة الحاضر ورونقه، الذي ينعكس في بصمات جمالية يشاهدها الحاضرون والجمهور، بداية من الستائر، والكراسي، والديكورات على المسرح، التى تم تجهيزها لمدة 72 ساعة، من خلال تقنيات ووسائط مبتكرة في الإضاءات والديكورات الحديثة، كما ألحق بخلفيته في العمق شاشة ضخمة تتناغم مع الشكل العام للمسرح الكبير.

الشركة المتحدة تنقل حفل "ليالي مصرية سعودية" على الهواء مباشرة

ومن المقرر أن تنطلق الحفلة فى الثامنة مساء وستتم إذاعة الحفلة على الهواء مباشرة من خلال قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتحديدا قناتا DMC والحياة.

وتعد حفلات ليالي مصرية سعودية، باكورة بروتوكول تعاون بين وزارة الثقافة المصرية، وهيئة الترفيه السعودية برئاسة المستشار تركي آل الشيخ، لتقديم مجموعة كبيرة من الأنشطة الفنية المشتركة في مجالات فنية عديدة، مثل الموسيقى العربية والأوبرا والباليه، إلى جانب عروض مسرحية، سواء كانت مسرحًا عالميًا أو مصريًا معاصرًا.

تجهيزات دار الأوبرا

تجهيزات دار الأوبرا