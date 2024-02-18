عاجل| "الدستور" يرصد التفاصيل الكاملة لأولى حفلات "ليالى مصرية سعودية" بالأوبرا (خاص)

حالة من الترقب الشديد تشهدها وسائل الإعلام المصري العربي، لأولى حفلات "الليالي المصرية السعودية"، التي تنطلق مساء اليوم الأحد، على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، ويحييها كل من النجم الكبير محمد منير، والنجمة شيرين عبدالوهاب، والنجم ماجد المهندس.

وتُقام الاحتفالية بالتنسيق مع وزيرة الثقافة، الدكتورة نيفين الكيلاني، وتحت رعاية المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية.

وفى سياق متصل، يبحث عشاق الموسيقى العربية، وعدد كبير من رواد السوشيال ميديا عن التفاصيل الكاملة للحفلة، خاصة بعد الإعلان عن إذاعة الحفلة على الهواء مباشرة من خلال قناتى DMC والحياة.

"الدستور" يرصد خلال السطور التالية التفاصيل الكاملة لأولى حفلات ليالي مصرية سعودية بدار الأوبرا المصرية

ـ تنطلق الحفلة فى تمام الساعة الثامنة مساء، ومن المقرر أن تتم إذاعة الحفلة على الهواء مباشرة من خلال قناتي DMC والحياة.

ـ يحيي الاحتفالية كل من النجم الكبير محمد منير، والنجمة شيرين عبدالوهاب، والنجم ماجد المهندس، وذلك بمشاركة الأوركسترا الموسيقية، وقيادة المايسترو العالمي وليد فايد.

ـ تم تجهيز المسرح الكبير، على أعلى مستوى، لاستقبال هذا الحدث الذي يعد استثنائيًا تمتزج فيه الأصالة وعبق الزمن الجميل الراقي، بروعة الحاضر ورونقه الذي ينعكس في بصمات جمالية يشاهدها الحاضرون والجمهور، بداية من الستائر، والكراسي، والديكورات على المسرح التى تم تجهيزها لمدة 72 ساعة، بقيادة نخبة من مهندسي الصوت والإضاءة، والإخراج العالميين.

ـ تم إجراء استعدادات وتجهيزات مكثفة للحفل، وتم عمل سجادة حمراء مبهرة لاستقبال الحاضرين، بالإضافة إلى الاستعانة بأحدث أنظمة الإضاءة وأجهزة الصوت، بما يتماشى مع الطبيعة الخاصة.

ـ وفرت الجهات الأمنية أعدادًا كبيرة من الأفراد لضمان التنظيم المتميز للحفلة، بما يضمن سهولة دخول وخروج الحضور ووصولهم إلى الأماكن المخصصة لهم.

وكانت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، قد أعربت عن سعادتها البالغة بانطلاق الحفلة على المسرح الكبير من أعلى منابر الثقافة المصرية (دار الأوبرا)، وكشفت أوجه التعاون بين مصر والسعودية بعد لقائها مع المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، مؤكدة عمق العلاقات بين البلدين، وأن الوزارة ترحب بالتعاون مع هيئة الترفيه، لأن التعاون الفني والثقافي مع المملكة العربية السعودية ممتد عبر زمن طويل وعلى مدار عقود طويلة.