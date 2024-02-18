الأحد 18 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

الأوبرا تستضيف أولى الليالى المصرية السعودية اليوم.. مباشرة على DMC والحياة

دار الأوبرا المصرية
دار الأوبرا المصرية

تفتح دار الأوبرا المصرية أبوابها اليوم، لليلة استثنائية ضمن فعاليات "الليالي المصرية السعودية"، التي تُنظم بالتعاون بين وزارة الثقافة المصرية والهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

 

الليالي المصرية السعودية على DMC والحياة

ووعد المنظمون بوجود مفاجآت مميزة تنتظر الجمهور خلال الحفل، ما يضفي على الأمسية مزيدًا من التشويق والمتعة.

وسيتم بث الحفل على الهواء مباشرة على قناتي DMC والحياة، ليتسنى للجميع مشاركة هذه اللحظات الفريدة مع نجومهم المفضلين.

الليالي السعودية المصرية دار الأوبرا المصرية دار الاوبرا

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