الليلة.. عمر خيرت مفاجأة حفلات "ليالى مصرية سعودية" بالأوبرا (خاص)

ترقّب شديد تشهده وسائل الإعلام المصرية والعربية لأولى حفلات "ليالي مصرية سعودية"، التي تنطلق، مساء اليوم، على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا، ويحييها الفنان محمد منير، والفنانة شيرين عبدالوهاب، والفنان ماجد المهندس، بمشاركة الأوركسترا الموسيقية وقيادة المايسترو العالمي وليد فايد.

يقام الحفل بالتنسيق مع وزيرة الثقافة د. نيفين الكيلاني، وتحت رعاية تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية.

وأكد مصدر مطلع، لـ"الدستور"، أن باكورة حفلات "ليالي مصرية سعودية" تحمل الكثير من المفاجآت التى ستبهر عشاق الموسيقى الجادة فى الوطن العربي بأكمله، وأبرز المفاجآت مشاركة الموسيقار عمر خيرت، الذى يشارك بباقة من أروع أعماله الخاصة التى تتنوع إيقاعاتها بين السريع الحماسي والهادئ الرومانسي، وباتت جواهر فنية تجمل دنيا الألحان المصرية والعربية.

وأفاد المصدر بأن الموسيقار عمر خيرت يشارك بالعزف على المسرح، مع الكينج محمد منير، خلال الفاصل الثانى من الحفل.

وتم تجهيز المسرح الكبير على أعلى مستوى لاستقبال هذا الحدث الذي يعد استثنائيًا تمتزج فيه الأصالة وعبق الزمن الجميل الراقي بروعة الحاضر ورونقه الذي ينعكس في بصمات جمالية يشاهدها الحاضرون والجمهور بداية من الستائر، والكراسي والديكورات على المسرح، والتى تم تجهيزها لمدة 72 ساعة، بقيادة نخبة من مهندسي الصوت والإضاءة، والإخراج العالميين.

حفلات "ليالى مصرية سعودية" بالأوبرا

وتقام حفلات "ليالي مصرية سعودية" ضمن بروتوكول التعاون الذى تم بين وزارة الثقافة المصرية، وهيئة الترفيه السعودية، فى إطار تقديم مجموعة كبيرة من الأنشطة الفنية المشتركة في مجالات فنية عديدة، مثل الموسيقى العربية والأوبرا والباليه، إلى جانب عروض مسرحية، سواء مسرحًا عالميًا أو مصريًا معاصرًا.