خاص| شيرين تجرى البروفة النهائية لباكورة حفلات "ليالى مصرية سعودية" بالأوبرا (صور)

أجرت النجمة شيرين عبدالوهاب البروفات النهائية لباكورة حفلات ليالي مصرية سعودية، والتي تنطلق مساء اليوم الأحد، على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بمشاركة الأوركسترا الموسيقية، وقيادة المايسترو العالمي وليد فايد.

وتقام حفلات "ليالي مصرية سعودية"، بالتنسيق بين وزيرة الثقافة، الدكتورة نيفين الكيلاني، ممثلة في دار الأوبرا المصرية، والمستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية.

شيرين تجري البروفات النهائية لحفل "ليالي مصرية سعودية" بالأوبرا

وأكد مصدر مطلع، لـ"الدستور"، أن النجمة شيرين عبدالوهاب قامت بالتجهيز لبرنامج فني مميز بالتنسيق مع المايسترو وليد فايد، لتقديمه على خشبة المسرح الكبير خلال الحفل، ويضم البرنامج نخبة كبيرة من أعمالها الغنائية القديمة والحديثة، منها "على بالي، جرح تاني، وبحلفلك" وغيرها.

تفاصيل برنامج حفل شيرين بالأوبرا

وأشار المصدر إلى أن شيرين قامت، مساء أمس السبت، بإجراء بروفة لمدة طالت الـ3 ساعات لخروج الحفل على أكمل وجه، ومن المقرر أن تجري بروفة چنرال على خشبة المسرح الكبير، الذي تم تجهيزه على أعلى مستوى، لإقامة الاحتفالية.

وأفاد المصدر بأن شيرين قامت بالاعتذار عن حفلها، الذي كان من المقرر إقامته أمس السبت على أحد المسارح الكبرى بلبنان، وذلك بسبب ضيق الوقت وتجهيزاتها لحفلها بالأوبرا.

نقل أولى حفلات "ليالي مصرية سعودية" على قناتي الحياة وdmc

ومن المقرر أن ينطلق حفل "ليالي مصرية سعودية"، بمشاركة النجوم محمد منير وشيرين عبدالوهاب وماجد المهندس، ويتم نقل الحفل على الهواء مباشرة، عبر قناتي الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتحديدًا الحياة وdmc.

وكان قد قام المستشار تركي آل الشيخ بجولة تفقدية بالأوبرا المصرية، الإثنين الماضي، بصحبة الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، وبحضور السفير أسامة النقلي، سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة، وعمرو الفقي، الرئيس التنفيذي، والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ورئيس مجموعة MBC والإعلامي عمرو أديب.

واتفقا على إطلاق ليالي الأوبرا في السعودية بفرق مصرية، وليالي السعودية في الأوبرا المصرية بفرق سعودية، وذلك ضمن بروتوكول تعاون مع هيئة الترفيه السعودية على تقديم مجموعة كبيرة من الأنشطة الفنية المشتركة في مجالات فنية عديدة مثل الموسيقى العربية والأوبرا والباليه، إلى جانب عروض مسرحية سواء مسرحًا عالميًا أو مصريًا معاصرًا.