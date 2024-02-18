"الدستور" داخل بروفات محمد منير استعدادًا لحفلات ليالى "مصرية ـ سعودية" (صور)

أجرى الفنان محمد منير البروفات والتجهيزات النهائية استعدادًا لأولى حفلات "ليالي مصرية سعودية" والتي تنطلق مساء اليوم على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا، بمشاركة الأوركسترا الموسيقية وقيادة المايسترو العالمي وليد فايد.

تقام حفلات ليالي مصرية سعودية، بالتنسيق بين وزيرة الثقافة، الدكتورة نيفين الكيلاني، ممثلة في دار الأوبرا المصرية، والمستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية.

"الدستور" داخل بروفات محمد منير استعدادًا لأولى حفلات ليالي مصرية سعودية

وحصل "الدستور" على صور خاصة، من داخل البروفة النهائية للنجم محمد منير، الذي اتفق مع المايسترو والموسيقار العالمي وليد فايد على برنامج فني مميز لتقديمه خلال الحفل، يضم العديد من المفاجآت.

برنامج فني مميز لـ منير فى حفل ليالي مصرية سعودية بالأوبرا

وخلال البروفات، جاء محمد منير بكامل طاقته ووُجد كيميا فنية موسيقية بينه وبين المايسترو وليد فايد، الذي استعاد معه ذكريات مجموعة كبيرة من أغنياته التى قدمها طوال مشواره الفني العريق وهذا ما سيظهر خلال الحفل.

ومن المقرر أن تنطلق الاحتفالية فى الثامنة مساءً، ويشارك خلال الحفل كل من شيرين عبدالوهاب وماجد المهندس.

نقل احتفالية "ليالي مصرية سعودية" عبر قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

تذاع الاحتفالية على الهواء مباشرة، عبر قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وتحديدًا قناتي الحياة و DMC من أجل نقل صورة مبهرة للعالم كله، تجمع بين الأصالة الموسيقية والرقي الفني والثقافي.

وتأتي أولى حفلات ليالي مصرية سعودية، باكورة بروتوكول تعاون بين وزارة الثقافة المصرية، والمستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، لتقديم مجموعة كبيرة من الأنشطة الفنية المشتركة في مجالات فنية عديدة مثل الموسيقى العربية والأوبرا والباليه، إلى جانب عروض مسرحية سواء مسرحًا عالميًا أو مصريًا معاصرًا.

حفلات ليالي مصرية سعودية

قام المستشار تركي آل الشيخ بجولة تفقدية بالأوبرا المصرية، الإثنين الماضي، بصحبة الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، بحضور أسامة النقلي، سفير السعودية بالقاهرة وعمرو الفقي، الرئيس التنفيذي، والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ورئيس مجموعة MBC والإعلامي عمرو أديب.

محمد منير خلال البروفة

محمد منير خلال البروفة

محمد منير خلال البروفة

محمد منير خلال البروفة