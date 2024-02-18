رغم مرضه.. محمد منير يُحيي أولى حفلات ليالي مصرية سعودية بالأوبرا

تعرّض الكينج محمد منير لكسر فى ذراعه الأيسر ورغم إصابته حرص على إحياء أولى حفلات ليالي مصرية سعودية، التى تقام على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، برئاسة د.خالد داغر، بالتنسيق بين د.نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة وتركي آل شيخ رئيس هيئة الترفيه.

محمد منير يتعرض للإصابة فى الذراع

وحرص على إسناد "منير" لصعوده على المسرح صديقه المقرب الموسيقار العالمي هاني فرحات، فى الوقت الذي قدمته النجمة ليلى علوي، واستقبله الجمهور بالتصفيق الحاد.

محمد منير : كنت هحزن لو مشاركتش فى الحدث العظيم

من جانبه، حرص محمد منير، على الترحيب بالحاضرين قائلاً:"كنت هبقى حزين لو مشاركتش فى الحفل العظيم ده.. واتمنى على قد مقدرتي اسعدكم النهاردة.. غصب عني لكن الحمدلله على كل الأقدار".

ومن ثم تغنى بـ "أنا بعشق البحر" للفنانة القديرة نجاة الصغيرة، وظل الحاضرين يرددون كلمات الأغنية معه، وذلك بمشاركة الأوركسترا الموسيقية وقيادة المايسترو العالمي وليد فايد.

من قبله أشعل الموسيقار العالمي عمر خيرت، حماس الجمهور، بتقديم نخبة من معزوفاته الخاصة التى تتنوع إيقاعاتها بين السريع الحماسي والهادئ الرومانسي وباتت جواهر فنية تجمل دنيا الألحان المصرية والعربية ومنها "ليلة القبض على فاطمة" و"قضية عم أحمد" التى قام الجمهور معه عليها وكأنه يعزف بالتصفيق.

حفل ليالي مصرية سعودية بالأوبرا

ويحضر الحفل نخبة كبيرة من السفراء والوزراء والفنانين والشخصيات العامة فى مقدمتهم د.نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، ومن الإعلاميين الدكتور محمد الباز، إسعاد يونس، لميس الحديدي، إنجي علي، ونخبة كبيرة من نجوم الفن منهم يسرا، إلهام شاهين، عمرو دياب، دينا الشربيني، سيد رجب، مي عزالدين، إسعاد يونس، كريم عبدالعزيز، الموسيقار هاني شنودة، المايسترو سليم سحاب، الشاعر أيمن بهجت قمر، أحمد فهمي، مي فاروق، هيثم شاكر، نيللي كريم، منى زكي، غادة عادل، المخرج رامي إمام، كريم محمود عبدالعزيز، منة شلبي، شيكو، رامي جمال، تامر عاشور، ورجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، والنجم مدحت صالح، حسن الرداد، الموسيقار هاني مهنا، ونجلته هنادي مهنا، وزوجها النجم أحمد خالد صالح.