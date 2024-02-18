الأحد 18 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

يسرا: انطلاق أولى حفلات "مصريةـ سعودية" يسجل طفرة فنية إبداعية

يسرا
يسرا

أعربت الفنانة يسرا عن سعادتها البالغة بانطلاق أولى حفلات "ليالي مصرية سعودية"، الأحد، على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، التى تقام بالتنسيق بين وزيرة الثقافة، د.نيفين الكيلاني، ممثلة في دار الأوبرا المصرية وتركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه.

يسرا: فخورة بانطلاق أولى حفلات ليالي مصرية سعودية

وأشارت يسرا إلى أنها تعتبر انطلاق أولى حفلات ليالى مصرية سعودية، من داخل دار الأوبرا فخرًا كبيرًا، كما أنه يسجل طفرة فنية، وثقافية إبداعية ممتدة، تُبرز أهمية التعاون بين مصر والسعودية، متمنية مشاركة كبار النجوم من البلدين خلال سلسلة الحفلات المقبلة.

منير وشيرين وماجد المهندس نجوم أولى حفلات ليالي مصرية سعودية بالأوبرا 

ومن المقرر أن يحيي الأمسية الفنية، الفنان محمد منير، والنجمة شيرين عبدالوهاب، والنجم العراقي ماجد المهندس على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا، بمشاركة الأوركسترا الموسيقية وقيادة المايسترو العالمي وليد فايد، ويقدم كل منهم نخبة كبيرة من أعمالهم الغنائية القديمة والحديثة، بالإضافة إلى الكثير من المفاجآت على المسرح.

ويتم إذاعة الحفلة على الهواء مباشرة، عبر قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وتحديدًا من خلال قناتي DMC والحياة.

ومن المقرر أن تقام خلال الفترة المقبلة سلسلة حفلات لـ ليالي مصرية سعودية، يحييها كبار نجوم الغناء والفرق الموسيقية على مسارح دار الأوبرا المصرية.

نجوم الفن والاعلام فى أولى حفلات ليالى مصرية سعودية بالأوبرا

وحرص على حضور الاحتفالية نخبة كبيرة من السفراء والوزراء والفنانين والشخصيات العامة فى مقدمتهم الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، يسرا، إلهام شاهين، عمرو دياب، سيد رجب، مي عزالدين، إسعاد يونس، كريم عبدالعزيز، الموسيقار هاني شنودة، مي فاروق، نيللي كريم، منى زكي، كريم محمود عبدالعزيز، منة شلبي، رامي جمال، تامر عاشور، وغيرهم.

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