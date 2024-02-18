الأحد 18 فبراير 2024
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فن

"ليالى مصرية سعودية" يسجل الوقوف الأول لماجد المهندس بالأوبرا

ماجد المهندس
ماجد المهندس

تألق ماجد المهندس فى أولى حفلات ليالي مصرية سعودية، التى تقام، حاليًا، على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية برئاسة د.خالد داغر، والتى تقام بالتنسيق بين د.نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة المصرية، وتركي آل شيخ رئيس هيئة الترفيه.

ماجد المهندس يقف لأول مرة على خشبة المسرح الكبير

ويسجل أولى حفلات ليالي مصرية سعودية الوقوف الأول، للنجم ماجد المهندس على خشبة المسرح الكبير، والذي يعد أعلى منابر الثقافة المصرية، بمشاركة الأوركسترا الموسيقية وقيادة المايسترو العالمي وليد فايد.

ماجد المهندس يتألق فى أولى حفلات ليالي مصرية سعودية

وتغني المهندس بباقة من أروع أغنياته القديمة والحديثة منها بناديك، أكدب عليك، إضافة إلى الأغنية الشهيرة "ودعت روحي" التى حققت رواجًا كبيرًا حين طرحها وتقول كلماتها: "ودعت روحي من قبل ما أودعك.. اشوفها تطلع ولو ما ودها.. وليلة فراقك والعيون تطالعك.. حسيت كن الكون وقّف عندها.. والدمعه اللي قلبت مواجعك.. طاحت غصب ولا قدرت اردها.. واصابعي عيت تفك اصابعك.. في اللحظة اللي صرت ماني قدها".

ومن المقرر أن يحيي الحفل عقب ماجد المهندس، كل من النجم محمد منير، والنجمة شيرين عبدالوهاب، والموسيقار العالمي عمر خيرت.

نجوم الفن والإعلام فى حفل ليالي مصرية سعودية 

يحضر الحفل نخبة كبيرة من السفراء والوزراء والفنانين والشخصيات العامة فى مقدمتهم د.نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، ومن الإعلاميين الدكتور محمد الباز، إسعاد يونس، لميس الحديدي، إنجي علي، ونخبة كبيرة من نجوم الفن منهم يسرا، إلهام شاهين، عمرو دياب، دينا الشربيني، سيد رجب، مي عزالدين، إسعاد يونس، كريم عبدالعزيز، الموسيقار هاني شنودة، المايسترو سليم سحاب، الشاعر أيمن بهجت قمر، أحمد فهمي، مي فاروق، هيثم شاكر، نيللي كريم، منى زكي، غادة عادل، المخرج رامي إمام، كريم محمود عبدالعزيز، منة شلبي، شيكو، رامي جمال، تامر عاشور، ورجل الأعمال أحمد أبوهشيمة.

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