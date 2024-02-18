الأحد 18 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

"أكدب عليك".. ماجد المهندس يشعل أولى حفلات ليالي مصرية سعودية بالأوبرا

ماجد المهندس
ماجد المهندس

انطلقت مساء الأحد، أولى حفلات ليالي مصرية سعودية، على المسرح الكبير بدار الأوبرا، بالتنسيق بين وزيرة الثقافة د.نيفين الكيلاني، ممثلة في دار الأوبرا المصرية، وتركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه.

بدأ الحفل بكلمة افتتاحية للاعلامي عمرو أديب الذي رحب بالحاضرين وبالأوركسترا الموسيقية والمايسترو العالمي وليد فايد، معربا عن سعادته بإطلاق أولى حفلات ليالي مصرية سعودية من أعلى منابر الثقافة المصرية.

ماجد المهندس يشعل المسرح الكبير فى أولى حفلات ليالي مصرية سعودية 

ثم صعد النجم العراقي ماجد المهندس وسط تصفيق حاد من الحاضرين، وبدأ بمجموعة من أغنياته الشهيرة منها "بين ايديا"، واشعل حماس الحاضرين بأغنية الفنانة الكبيرة وردة "أكدب عليك"، والتى تفاعل معها الحاضرين بشكل كبير.

ومن المقرر أن يشدو المهندس بباقة من أروع أعماله الغنائية التى قدمها خلال مشواره الفني.

محمد منير وشيرين وعمر خيرت نجوم أولى ليالي مصرية سعودية 

كما يحيي الاحتفالية النجم محمد منير وشيرين عبدالوهاب والموسيقار العالمي عمر خيرت الذي سيكون بمثابة مفاجأة كبيرة للحاضرين.

وتم تجهيز المسرح الكبير على أعلى مستوى لاستقبال هذا الحدث الذي يعد استثنائيًا تمتزج فيه الأصالة وعبق الزمن الجميل الراقي بروعة الحاضر ورونقه الذي ينعكس في بصمات جمالية يشاهدها الحاضرون والجمهور بداية من الستائر، والكراسي والديكورات على المسرح، والتى تم تجهيزها لمدة 72 ساعة، بقيادة نخبة من مهندسي الصوت والإضاءة، والإخراج العالميين، لخروج الحفل فى أبهى صورة.

ومن المقرر إقامة سلسلة من الحفلات خلال الفترة المقبلة وفقا للبروتوكول الذي تم بين وزارة الثقافة وتركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه، ويحييها كبار النجوم من مصر والوطن العربي.

نجوم الفن والاعلام فى أولى حفلات ليالي مصرية سعودية بالأوبرا

حرص على حضور الحفل نخبة كبيرة من السفراء والوزراء والفنانين والشخصيات العامة فى مقدمتهم د.نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، يسرا، رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، الهام شاهين، عمرو دياب، دينا الشربيني، سيد رجب، مي عزالدين، إسعاد يونس، كريم عبد العزيز، الموسيقار هاني شنودة، مي فاروق، نيللي كريم، منى زكي، المخرج رامي إمام، كريم محمود عبدالعزيز، منة شلبي، شيكو، رامي جمال، تامر عاشور، وغيرهم.

ماجد المهندس يشعل المسرح الكبير فى أولى حفلات ليالي مصرية سعودية النجم العراقي ماجد المهندس دار الأوبرا المصرية تركى ال الشيخ أولى حفلات ليالي مصرية سعودية

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