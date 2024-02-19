بـ"عيون القلب".. شيرين تشعل حماس الحاضرين فى أولى حفلات ليالى مصرية سعودية بالأوبرا (صور)

اختتمت النجمة شيرين عبدالوهاب، مساء الأحد، أولى حفلات ليالي مصرية سعودية، التى تقام على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، وتقام بالتنسيق بين الدكتورة نيفين الكيلاني، والمستشار تركي آل شيخ رئيس هيئة الترفيه.

شيرين تتألق بـ عيون القلب وتختتم حفل ليالي مصرية سعودية بـ "على بالي"

وأبدعت شيرين، خلال الحفل بتقديم باقة من أروع أغنياتها التى قدمتها على مدار مشوارها الفني برفقة الأوركسترا الموسيقية وقيادة المايسترو العالمي وليد فايد، إذ شدت بـ "مشاعر" كلمات أحمد مرزوق، ألحان محمد رحيم، "حبه جنة" كلمات محمد عاطف، وألحان مدين.

ووسط تفاعل كبير من الحاضرين، تألقت "شيرين" وتغنت برائعة "عيون القلب" للنجمة القديرة نجاة الصغيرة، ومن ثم اختتمت الحفل بأغنيتها الشهيرة "على بالي".

وكانت قد حرصت النجمة منة شلبى، على تقديم شيرين عبد الوهاب، لصعودها على المسرح الكبير.

حفلات ليالي مصرية سعودية

وتعد حفلات ليالي مصرية سعودية، باكورة بروتوكول تعاون بين وزارة الثقافة المصرية، وهيئة الترفيه السعودية برئاسة المستشار تركي آل الشيخ، لتقديم مجموعة كبيرة من الأنشطة الفنية المشتركة في مجالات فنية عديدة، مثل الموسيقى العربية والأوبرا والباليه، إلى جانب عروض مسرحية، سواء كانت مسرحًا عالميًا أو مصريًا معاصرًا.

أولى حفلات ليالي مصرية سعودية

وحضر أولى حفلات ليالي مصرية سعودية، نخبة كبيرة من السفراء والوزراء والفنانين والشخصيات العامة فى مقدمتهم د.نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، ومن الإعلاميين الدكتور محمد الباز، إسعاد يونس، لميس الحديدي، إنجي علي، عمرو أديب، ونخبة كبيرة من نجوم الفن منهم سميحة أيوب، نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، يسرا، إلهام شاهين، ليلى علوي، أحمد مراد، عمرو دياب، دينا الشربيني، سيد رجب، مي عزالدين، أحمد زاهر، إسعاد يونس، كريم عبدالعزيز، بيومي فؤاد، الموسيقار هاني شنودة، المايسترو سليم سحاب، الشاعر أيمن بهجت قمر، محمد ثروت، أحمد فهمي، مدحت صالح، مصطفى قمر، أحمد سلامة، محمد علاء چاميكا، حسن الرداد، الموسيقار هاني مهنا، ونجلته هنادي مهنا، وزوجها النجم أحمد خالد صالح، هالة صدقى، مي فاروق، هيثم شاكر، نيللي كريم، منى زكي، غادة عادل، المخرج رامي إمام، كريم محمود عبدالعزيز، منة شلبي، شيكو، رامي جمال، تامر عاشور، ورجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.

وتم نقل الاحتفالية مباشرة على الهواء، من خلال قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتحديدا على قناتي الحياة وDMC.

شيرين خلال حفل ليالي مصرية سعودية

شيرين خلال حفل ليالي مصرية سعودية

شيرين خلال حفل ليالي مصرية سعودية

شيرين خلال حفل ليالي مصرية سعودية