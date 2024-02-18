عمر خيرت يشعل أولى حفلات ليالي مصرية سعودية بالأوبرا

أشعل الموسيقار عمر خيرت أولى حفلات ليالي مصرية سعودية التى تقام، حاليًا، على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا، بالتنسيق بين الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة المصرية وتركي آل شيخ رئيس هيئة الترفيه.

تأكيدا لانفراد "الدستور".. عمر خيرت يشعل أولى حفلات ليالي مصرية سعودية

بمجرد صعود، عمر خيرت استقبله الحاضرين بحفاوة شديدة، ومن ثم قام بتقديم نخبة من معزوفاته الخاصة التى تتنوع إيقاعاتها بين السريع الحماسي والهادئ الرومانسي وباتت جواهر فنية تجمل دنيا الألحان المصرية والعربية ومنها "ليلة القبض على فاطمة" و"قضية عم أحمد" التى قام الجمهور معه عليها وكأنه يعزف بالتصفيق.

وانفردت "الدستور"، الأحد، بنبأ مشاركة الموسيقار عمر خيرت فى أولى حفلات ليالي مصرية سعودية إذ كانت مشاركته من أبرز المفاجآت وقدمه للصعود على المسرح النجم عمرو يوسف.

تقنيات عالمية فى أولى حفلات ليالي مصرية سعودية

فى السياق، تم تجهيز المسرح الكبير على أعلى مستوى لاستقبال هذا الحدث الذي يعد استثنائيًا تمتزج فيه الأصالة وعبق الزمن الجميل الراقي بروعة الحاضر ورونقه الذي ينعكس في بصمات جمالية يشاهدها الحاضرون والجمهور بداية من الستائر، والكراسي والديكورات على المسرح، والتى تم تجهيزها لمدة 72 ساعة، بقيادة نخبة من مهندسي الصوت والإضاءة، والإخراج العالميين.

وتقدم "الدستور" بثًا مباشرًا للحفل الذي يعرض على شاشتي الحياة ودي إم سي ويقدم الحفل كلا من الإعلامي لمى جبريل والإعلامي سامي جميل.

ورصدت “الدستور” تغطية شاملة للتحضيرات والتجهيزات الخاصة، داخل دار الأوبرا، لاستقبال الحفل، الذي يحييه كل من محمد منير، وشيرين عبد الوهاب، وماجد المهندس، بمشاركة الأوركسترا الموسيقية وقيادة المايسترو العالمي وليد فايد.