الأحد 18 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

بث مباشر.. انطلاق أولى حفلات الليالى المصرية السعودية على DMC والحياة

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بدأت، قبل قليل، فعاليات أولى حفلات الليالي المصرية السعودية بدار الأوبرا المصرية، وسط حضور كبير من الجماهير والنجوم في أضخم حفل فني في الفترة الحالية.

 

وتقدم "الدستور" بثًا مباشرًا للحفل الذي  يعرض على شاشتي الحياة ودي إم سي ويقدم الحفل الإعلامي لمى جبريل والإعلامي سامي جميل.

 

شهدت دار الأوبرا المصرية التجهيزات والتحضيرات النهائية لاستقبال باكورة حفلات "ليالي مصرية سعودية"، التى تنطلق فى الثامنة من مساء اليوم على خشبة المسرح الكبير، بالتعاون بين وزارة الثقافة وهيئة الترفيه السعودية برئاسة المستشار تركي آل الشيخ. 

 

 

ورصدت "الدستور" التحضيرات والتجهيزات الخاصة، داخل دار الأوبرا، لاستقبال الحفل، الذي يحييه كل من محمد منير، وشيرين عبد الوهاب، وماجد المهندس، بمشاركة الأوركسترا الموسيقية وقادة المايسترو العالمي وليد فايد.

 

 

الدستور دار الأوبرا المصرية حفلات الليالي المصرية السعودية شيرين عبد الوهاب والتجهيزات

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