مسلسلات رمضان 2024.. قصة مسلسل جودر لياسر جلال وياسمين رئيس

يعود الفنان ياسر جلال خلال موسم دراما رمضان الحالي بعمل جديد إذ طرحت منصة watch it البوسترات الدعائية لمسلسل “جودر” للنجم ياسر جلال المقرر عرضه في رمضان المقبل 2024، حيث طرحت المنصة بوسترات منفردة لأبطال العمل ومنهم ياسر جلال ونور اللبنانية.

ويعد جودر أحد أضخم أعمال الدراما هذا العام، كما نال البرومو الدعائي الخاص بمسلسل جودر- ألف ليلة وليلة على إعجاب المشاهدين وتخطي البرومو قرابة مليوني مشاهدة ما يدل على انتشار واسع له.

قصة مسلسل جودر

المسلسل مأخوذ من ألف ليلة وليلة في الإنتاج والتصوير وتدور أحداثه حول الصياد جودر، والذي يجسد دوره الفنان ياسر جلال، وهو الشقيق الأصغر الأخوين هما سليم وسالم ويدخل أشقاء جودر في صراع معه بسبب حب والده الشديد له، وتبدأ وتيرة الصراعات تزداد مع وفاة الأب، ويدخل جودر في مغامرات تذهب به بعيدًا في عالم سحري مليء بالإثارة والتشويق، فيتحول من صياد بسيط إلى أحد أغنى أغنياء الدولة، ثم تتصاعد الأحداث في إطار مشوق ودرامي.

ويعد مسلسل جودر الذي من المقرر عرضه في السباق الرمضاني على شاشات ومنصات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أحد القصص المأخوذة من قصص ألف ليلة وليلة، ويتضح من برومو العرض أنه أحد الأعمال الدرامية ذات الإنتاج المرتفع.

أبطال مسلسل جودر

ويشارك ياسر جلال ونور اللبنانية النجوم: ياسمين رئيس، تارا عماد، عمرو عبدالجليل، وفاء عامر، أيتن عامر، محمود البزاوي، محمد التاجي، عبدالعزيز مخيون، أحمد بدير، رشوان توفيق، أحمد فتحي، أحمد ماهر، وليد فواز، عايدة رياض وسامي مغاوري، فتوح أحمد، محمد علي رزق، إسلام حافظ، مجدي بدر، هنادي مهنا، جيهان الشماشرجي، سماح أنور، سامية الطرابلسي، خالد أنور ميرنا هشام».