أسعار الدواجن اليوم الخميس 22 فبراير 2024

شهدت أسعار الدواجن اليوم الخميس بمختلف أنواعها، استقرار ملحوظ في السوق المصري بعد الارتفاعات القياسية التي وصلت لها منذ أسابيع مضت والتي تنال اهتمام كبير خاصة مع اقتراب المواسم الدينية المميزة.



ننشر في هذا التقرير أسعار الدواجن اليوم الخميس ٢٢ فبراير ٢٠٢٤ في مصر وكذلك سعر الفراخ البيضاء والتي تشهد إقبال كثيف من ربات المنزل بالأخص.

سعر الفراخ البيضاء اليوم

سعر الفراخ البيضاء 92 جنيها.

سعر الفراخ الساسو 110 جنيهات.

أسعار الدواجن اليوم البلدي 78 جنيها.

أسعار الدواجن اليوم أمهات أبيض 78 جنيها.

أسعار الكتاكيت اليوم

كتكوت أبيض شركات عمر يوم 32 جنيها.

كتكوت أبيض قطعان عمر يوم 29 جنيها.

كتكوت ساسو عمر يوم 13 جنيها.

كتكوت ساسو بيور عمر يوم 14 جنيها.

كتكوت بلدي حر عمر يوم 7.5 جنيه.

كتكوت هجين عمر يوم 9 جنيهات.

كتكوت جيل ثاني عمر يوم 11 جنيها.

كتكوت روزي بيور عمر يوم 11 جنيها.

سعر كرتونة البيض الحالي

بيض أحمر 150 جنيها.

بيض أبيض 148 جنيها.

بيض بلدي 139 جنيها.

سعر البط

كتكوت بط فرنساوي عمر يوم 14.5 جنيه.

كتكوت بط مسكوفي عمر يوم 36 جنيها.

كتكوت بط مولارد عمر يوم 36.00 جنيها.

لحم بط فرنساوي 110 جنيهات.

لحم بط مولار 130 جنيها.

لحم بط مسكوفي 140 جنيها.

لحم بط بلدي 150 جنيها.



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علف بادي 29500 جنيه.

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علف ناهي 29100 جنيه.

علف بادي نامي 28500 جنيه

علف بياض 14 26200 جنيه.

علف بياض 16 26700 جنيه.

علف بياض 18 27000 جنيه.