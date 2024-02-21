أسعار طن الأسمنت اليوم الأربعاء الموافق 21 فبراير 2024

سجلت أسعار الأسمنت اليوم الأربعاء، تراجع في سعر طن أسمنت الرمادي حيث سجل سعر الطن 2354 جنيها للطن بتراجع نحو 67 جنيها للطن.. وترصد الدستور أسعار الأسمنت اليوم الأربعاء الموافق 21 فبراير 2024 في إطار إلقاء الضوء على أسعار السلع والمنتجات الاستراتيجية التي يبحث عنها المتعاملون في قطاع التشييد والبناء من مطورى العقارات وشركات المقاولات وتجار مواد البناء في مصر في ظل حركة المتغيرات اليومية للأسعار.

سعر طن الأسمنت اليوم

سجل سعر طن الأسمنت اليوم الأربعاء الموافق 21 فبراير 2024 نحو 2030 جنيها لعشر طن أسمنت النصر فيما سجل سعر طن أسمنت الممتاز نحو 2100 جنيها للطن فيما سجل سعر طن أسمنت العسكري 2000 جنيه للطن.

أسعار الأسمنت اليوم

وسجل سعر طن أسمنت التعمير اليوم الأربعاء الموافق 21 فبراير 2024 نحو 2120 جنيها للطن فيما سجل سعر طن أسمنت السويدي نحو 2350 جنيها للطن فيما سجل سعر طن أسمنت السويس نحو 2080 جنيها للطن فيما سجل سعر طن أسمنت حلوان نحو 2040 جنيها للطن فيما سجل سعر طن أسمنت المخصوص 2090 جنيها للطن.

سعر طن الأسمنت اليوم الأربعاء

وسجل سعر طن الأسمنت المخلوط اليوم الأربعاء الموافق 21 فبراير 2024 نحو 1250 جنيها للطن الي نحو 1400 جنيها للطن فيما سجل سعر طن أسمنت المقاوم من 2050 جنيها للطن الي 2370 جنيها للطن فيما سجل سعر طن الأسمنت الأبيض نحومن 3500 جنيها للطن الي 3600 جنيها للطن.

وترصد الدستور أسعار الأسمنت اليوم الأربعاء الموافق 21 فبراير 2024 في إطار إلقاء الضوء على أسعار السلع والمنتجات الاستراتيجية التي يبحث عنها المتعاملون في قطاع التشييد والبناء من مطورى العقارات وشركات المقاولات وتجار مواد البناء في مصر في ظل حركة المتغيرات اليومية للأسعار التي تشهد حالة من المتغيرات علي خلفية ارتفاع تكلفة الإنتاج وتغيير سعر الصرف في السوق بالإضافة إلي أنه تشهد حركة مواد البناء حالة من تراجع الأسعار بعد قرار وقف استكمال المشروعات ذات المكون الدولاري في إطار توفير العملة الصعبة للبلاد حاليا.