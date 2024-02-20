مع بدء أول التعاملات الصباحية حرص المستثمرين والمقاولين على معرفة أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء 20 /2 /2024 عبر جوجل، حيث شهدت أسعار الحديد في الأيام القليلة الماضية انخفاضًا بقيمة مبلغ 15 ألف جنيهٍ بعدما قد تخطى حاجز الـ65 ألف جنيه، وذلك نتيجة استمرار زيادة أسعار الدولار بالسوق الموازي، بينما سيستقر السعر الرسمي في البنوك عند مبلغ 30.85 جنيه.

الحديد والأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء 20 /2 /2024

وتنتج مصر مبلغ 7.9 مليون طن من أسعار حديد التسليح، وحوالي قيمة 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد مصر حوالي 3.5 مليون طن بليت، طبق بيانات غرفة الصناعات المعدنية.

ويضاف إلى أسعار المصنع ما سيتراوح من 1000 إلى مبلغ 2000 جنيه ضريبة قيمة مضافة ورسوم نقل، على سعر الحديد ليصل للمستهلك.. أما بالنسبة للأسمنت فستتم إضافة من مبلغ 100 إلى 200 جنيه ليصل للمستهلك.

أسعار مواد البناء اليوم

وتستعرض "الدستور" في هذا التقرير أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء 20 /2 /2024.

سعر الحديد اليوم

بينما سجلت أسعار الحديد اليوم الثلاثاء في شركة المصريين مبلغ 49920 جنيهًا للطن الواحد، وحديد الكومي قيمة 49500 جنيه للطن، كما أن سجل العشري مبلغ 42000 جنيه للطن، ومصر ستيل قيمة 49500 جنيه، وبيانكو مبلغ 45000 جنيه للطن.

سعر حديد عز

وسجل متوسط أسعار الحديد اليوم الثلاثاء في شركة عز قيمة 49920 جنيهًا للطن الواحد، وسجل سعر حديد بشاي مبلغ 42900 جنيه للطن، ووصل سعر حديد السويس للصلب مبلغ 42000 جنيه للطن.

كما سجلت أسعار الحديد اليوم الثلاثاء في شركة الجارحي سعر قيمة 45000 جنيه للطن، وسجل حديد الداخلية مبلغ 49920 جنيهًا، والجيوشي قيمة 49000 جنيه، والمراكبي سعر حوالي 42000 جنيه للطن الواحد، وعطية سعر 42000 جنيه في الطن الواحد.

وسجل طن الحديد اليوم الثلاثاء بالأسواق للمصانع الاستثمارية سعرًا سيصل إلى مبلغ 42 ألف جنيه، بينما وبلغ متوسط سعر طن الحديد في المصانع المدرفلة إلى مبلغ 49 ألف جنيه.

سعر الأسمنت اليوم

بينما وصل سعر أسمنت المسلح اليوم الثلاثاء 2130 جنيهًا في الطن، كما وصل سعر أسمنت النصر قيمة 2030 جنيهًا للطن، والممتاز بلغ 2100 جنيه، وأسمنت العسكري 2000 جنيه، وأسمنت التعمير قيمة 2120 جنيهًا.

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وسجل أسمنت السويدي قيمة 2350 جنيهًا في الطن، وسجل أسمنت السويس مبلغ 2080 جنيهًا في الطن، وسجل أسمنت حلوان قيمة 2040 جنيهًا في الطن، وأسمنت المخصوص مبلغ 2090 جنيهًا.

وسجلت أسعار الأسمنت المخلوط اليوم الثلاثاء من مبلغ 1250 إلى قيمة 1400 جنيه، بينما وصل سعر الأسمنت المقاوم ما بين مبلغ 2050 و2370 جنيهًا، والأسمنت الأبيض ما بين قيمة 3500 و3600 جنيه.