الأحد 18 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

سعر الحديد والأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم الأحد 18 فبراير 2024

مواد البناء
مواد البناء

 ما زالت تستقر أسعار مواد البناء وعلى رأسها سعر الحديد والأسمنت عند نفس القيمة التي وصلت إليه في معاملات الأيام الأخيرة في سوق العمران المصري.
 

نرصد في التقرير التالي سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 18 فبراير 2024 وأسعار مواد البناء الأخرى المؤثرة في عمليات البناء والعقارات.
 

سعر الحديد اليوم في مصر 

بلغ الطن من حديد بشاى 42،900 جنيه
بلغ الطن من حديد العتال 55،500 جنيه
بلغ الطن من حديد المعادى 54،500 جنيه
سعر الطن من حديد الكومى 49،500 جنيه
بلغ الطن من حديد المراكبى 55،250 جنيه
بلغ الطن من حديد عطيه 55،250 جنيه
بلغ الطن من  حديد العشري 59،000 جنيه
بلغ الطن من حديد الجيوشي 49،000 جنيه
بلغ الطن من حديد مصر ستيل 49،500 جنيه
بلغ الطن من حديد بيانكو 54،000 جنيه
بلغ الطن من حديد المصريين 49،920 جنيه
بلغ الطن من حديد سرحان 54،000 جنيه
 

سعر حديد عز اليوم في مصر 
 

تم تداول حديد عز عند نفس القيمة حيث بلغ 49،920 جنيه في سوق العمران المصري.

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سعر الأسمنت اليوم في السوق المصري 

أسمنت المعلم 2090 جنيها.
اسمنت السهم 2060 جنيها.
أسمنت الفهد 2020 جنيها.
أسمنت وادي النيل 2100 جنيه.
العسكري بني سويف 2060 جنيها.
أسمنت المسلح 2130 جنيها.
جنوب الوادي 2020 جنيها.
أسمنت المخصوص 2130 جنيها.
أسمنت السويس 2140 جنيها.
أسمنت السويدي 2300 جنيه.
أسمنت العسكري 2000 جنيه.
أسمنت النصر 2090 جنيه.
أسمنت سيناء 42.5 2080 جنيه.
أسمنت حلوان 2130 جنيها.
أسمنت المنيا 2060 جنيها.
أسمنت المهندس 2250 جنيها.
أسمنت تايتان 2060 جنيها.
أسمنت المصري 2060 جنيها.
أسمنت الممتاز 2160 جنيها.
أسمنت التعمير 2150 جنيها.
أسمنت الصعيد 2250 جنيها.
أسمنت أسيوط 2250 جنيها.
أسمنت المصريين 2200 جنيه.
أسمنت العامرية عادة 2360 جنيها.
أسمنت البرج 2350 جنيها.
أسمنت الماكس 2260 جنيها.
أسمنت النهضة 2400 جنيها.
أسمنت أسوان 2250 جنيها.
أسمنت السد العالي 2200 جنيه.
أسمنت قنا 2400 جنيه.

سعر  الرمل 

رمل ناعم متر مكعب 85 جنيها.
رمل خشن متر مكعب 100 جنيه.
زلط عادة متر مكعب 215 جنيها.
زلط فينو متر مكعب 310 جنيهات.
زلط مخصوص متر مكعب 280 جنيها.
زلط سن2 مقاس 22 متر مكعب 230 جنيها. 

 

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