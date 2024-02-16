مع إعلان شركة الشرقية للدخان، القيام برفع أسعار السجائر الشعبية يكثر التساؤل لمعرفة أسعار السجائر في مصر بعد الزيادة الجديدة رسميا عبر جوجل، وزادت بمبلغ 3 جنيهات، لكي يصل سعر السجائر الكليوباترا والبوكس إلى مبلغ 30 جنيهًا بدلا من قيمة 27 جنيهًا.

تطبق غدا.. أسعار السجائر في مصر بعد الزيادة الجديدة رسميا

وتستعرض “الدستور” في هذه السطور القادمة أسعار السجائر في مصر بعد الزيادة الجديدة رسميا، وسعر المعسل في مصر.

اعتمد مجلس إدارة الشركة الشرقية "إيسترن كومباني"، خلال اجتماعه المنعقد في مساء أمس الخميس، قائمة السعر الجديدة لكافة منتجات الشركة من السجائر والمعسل والسيجار وجميع منتجات الشركة الأخرى من الدخان.

وقالت الشركة في بيان اليوم الجمعة، إن ستكون الزيادة ستطبق بدء من يوم السبت الموافق 17 من فبراير، وأن زادت سعر السجائر بقيمة 3 جنيهات للسجائر الكليوباترا وذلك تكون بأنواعها لكي يصبح سعر البيع للمستهلك بمبلغ 30 جنيها العبوة الـ20 سيجارة، وهي تكون نسبة طفيفة مقارنة بالزيادة الضخمة بسعر مدخلات الإنتاج والمواد الخام.

وقال هاني أمان، بصفته الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة الشرقية "إيسترن كومباني"، إن الشركة قامت برفع أسعار منتجاتها وتكون بنسبة طفيفة، بالرغم من الزيادة المضطردة في سعر المواد الخام التبغية وغير التبغية المستوردة من خارج مصر، وذلك بالإضافة لارتفاع تكاليف الانتاج في الشهور الماضية، وستعمل جهود الشركة على امتصاص ارتفاع كافة التكاليف عبر تحسين الأداء التشغيلي، لكي لا تؤثر على المستهلك.

وأكد هاني، على ضرورة التأكد بلمستهلك من أسعار العلبة قبل شرائها من خلال رمز الاستجابة السريع (كود QR) وذلك للتعرف على الأسعار الرسمية.

أسعار السجائر في مصر

وجاءت الأسعار الجديدة للسجائر كالتالي:

الكليوباترا بوكس (عبوة 10 سجائر) 22 جنيهًا.

كليوباترا بأنواعها المختلفة عبوة 20 سيجارة 30 جنيهًا بدلا من 27 جنيها.

مونديال، بلمونت، بوسطون بأنواعها المختلفة 30 جنيهًا

أسعار مانشستر" رويال وريسيرف وسفير" إلى 39 جنيها.

سعر سجائر دافيدوف" كلاسيك وجولد وايت وسليمز" إلى 84 جنيها.

وارتفعت سعر سجائر تايم "أحمر وأزرق وسيلفر إلى 44 جنيها.

فايسروي/بال مال بسعر 50 جنيهًا.

أسعار ميريت بأنواعها إلى 85 جنيها.

وارتفع سعر " مرلبورو بأنواعها" إلى 79 جنيها.

و ارتفعت "مرلبور crafted" إلى 69 جنيها.

وارتفعت أسعار عبوة " أم أند ال" إلى 59 جنيها.

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أسعار المعسل في مصر

هذا بالإضافة لرفع باقي المنتجات من المعسل وسعر السيجار ودخان الشعر، والغليون حيث أن تم رفع أسعارهم وتكون بنسب مختلفة.

وارتفعت أسعار عبوة التبغ المسخن إلى مبلغ 64 جنيها.