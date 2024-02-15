سعر الحديد والأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم الخميس 15 فبراير 2024

شهدت أسعار مواد البناء استقرارًا ملحوظًا، وعلى رأسها سعر الحديد الذي وصل إلى ارتفاعات قياسية خلال الأسابيع الماضية إلا أنه عوض هذه الارتفاعات باستقرار حذر في معاملات اليوم.

وننشر في التقرير التالي سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 15 فبراير 2024، وكذلك أسعار مواد البناء خلال معاملات اليوم في السوق العمراني المصري.

أسعار الحديد اليوم



سعر الطن من حديد بشاى 42،900 جنيه.

سعر الطن من حديد العتال 55،500 جنيه.

سعر الطن من حديد المعادى 54،500 جنيه.

سعر الحديد الكومى 49،500 جنيه.

سعر الحديد المراكبى 55،250 جنيه.

سعر الحديد عطيه 55،250 جنيه.

سعر الطن من حديد العشري 59،000 جنيه.

سعر الطن من حديد الجيوشي 49،000 جنيه.

سعر الطن من حديد مصر ستيل 49،500 جنيه.

سعر الطن من حديد بيانكو 54،000 جنيه.

سعر الطن من حديد المصريين 49،920 جنيه.

سعر الطن من حديد سرحان 54،000 جنيه.

سعر حديد عز اليوم



استقر سعر حديد عز عند 49،920 جنيه في معاملات نهاية الأسبوع.

سعر الأسمنت في مصر

أسمنت المعلم 2،090 جنيه.

أسمنت السهم 2،060 جنيه.

أسمنت الفهد 2،020 جنيه.

أسمنت وادي النيل 2،100 جنيه.

العسكري بني سويف 2،060 جنيه.

أسمنت المسلح 2،130 جنيه.

جنوب الوادي 2،020 جنيه.

أسمنت المخصوص 2،130 جنيه.

أسمنت السويس 2،140 جنيه.

أسمنت السويدي 2،300 جنيه.

أسمنت العسكري 2،000 جنيه.

أسمنت النصر 2،090 جنيه.

أسمنت سيناء 42.5 2،080 جنيه.

أسمنت حلوان 2،130 جنيه.

أسمنت المنيا 2،060 جنيه.

أسمنت المهندس 2،250 جنيه.

أسمنت تايتان 2،060 جنيه.

أسمنت المصري 2،060 جنيه.

أسمنت الممتاز 2،160 جنيه.

أسمنت التعمير 2،150 جنيه.

أسمنت الصعيد 2،250 جنيه.

أسمنت أسيوط 2،250 جنيه.

أسمنت المصريين 2،200 جنيه.

أسمنت العامرية عادة 2،360 جنيه.

أسمنت البرج 2،350 جنيه.

أسمنت الماكس 2،260 جنيه.

أسمنت النهضة 2،400 جنيه.

أسمنت أسوان 2،250 جنيه.

أسمنت السد العالي 2،200 جنيه.

أسمنت قنا 2،400 جنيه.

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أسعار الرمل

رمل ناعم متر مكعب 85 جنيهًا.

رمل خشن متر مكعب 100 جنيه.

زلط عادة متر مكعب 215 جنيهًا.

زلط فينو متر مكعب 310 جنيهات.

زلط مخصوص متر مكعب 280 جنيهًا.

زلط سن2 مقاس 22 متر مكعب 230 جنيهًا.