سعر الحديد والأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم الخميس 8 فبراير 2024 

تشهد أسعار مواد البناء ومنها سعر الحديد والأسمنت تذبذب في الأسعار على مدار الأيام الماضية جعلت من سعر الحديد يتخطى 60 ألف ثم عاد ليتداول بقيمة 55 ألف في بعض المصانع المنتشرة في مصر.



ننشر في التقرير التالي سعر الحديد والأسمنت وأسعار مواد البناء اليوم الخميس 8 فبراير 2024 في مصر وفق المصانع المنتشرة والمتداولة في سوق العمران المصري.



أسعار الحديد من المصانع اليوم

سعر الحديد العتال 55،500 جنيه

سعر الحديد المعادى 54،500 جنيه

حديد الكومى 49،500 جنيه

حديد المراكبى 55،250 جنيه

حديد عطيه 55،250 جنيه

حديد العشري 59،000 جنيه

حديد الجيوشي 49،000 جنيه

حديد مصر ستيل 49،500 جنيه

حديد بيانكو 54،000 جنيه

حديد المصريين 49،920 جنيه

حديد سرحان 54،000 جنيه

سعر حديد عز في مصر اليوم

بعد تخطى سعر حديد عز 55 الف جنيه للطن عاد ليستقر عند 49،920 جنيه

سعر الأسمنت في مصر اليوم



أسمنت المعلم 2،090 جنيه

اسمنت السهم 2،060 جنيه

أسمنت الفهد 2،020 جنيه

أسمنت وادي النيل 2،100 جنيه

العسكري بني سويف 2،060 جنيه

أسمنت المسلح 2،130 جنيه

جنوب الوادي 2،020 جنيه

أسمنت المخصوص 2،130 جنيه

أسمنت السويس 2،140 جنيه

أسمنت السويدي 2،300 جنيه

أسمنت العسكري 2،000 جنيه

أسمنت النصر 2،090 جنيه

أسمنت سيناء 42.5 2،080 جنيه

أسمنت حلوان 2،130 جنيه

أسمنت المنيا 2،060 جنيه

أسمنت المهندس 2،250 جنيه

أسمنت تايتان 2،060 جنيه

أسمنت المصري 2،060 جنيه

أسمنت الممتاز 2،160 جنيه

أسمنت التعمير 2،150 جنيه

أسمنت الصعيد 2،250 جنيه

أسمنت أسيوط 2،250 جنيه

أسمنت المصريين 2،200 جنيه

أسمنت العامرية عادة 2،360 جنيه

أسمنت البرج 2،350 جنيه

أسمنت الماكس 2،260 جنيه

أسمنت النهضة 2،400 جنيه

أسمنت أسوان 2،250 جنيه

أسمنت السد العالي 2،200 جنيه

أسمنت قنا 2،400 جنيه



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سعر الطوب الأحمر

طوب أحمر 24×11×6 سم 1،000 جنيه

طوب أحمر 24×11×12 سم 1،600 جنيه

طوب أحمر 25×12×13 سم 2،300 جنيه

طوب وردي 25×12×6 سم 3،135 جنيه

طوب خفيف 60×20×20 سم 1،880 جنيه

طوب أسمنتي مفرغ 40×20×20 سم 9،000 جنيه

طوب أسمنتي مفرغ 40×20×12 سم 6،200 جنيه

طوب أسمنتي مصمت 25×12×6 سم 1،500 جنيه