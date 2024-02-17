السبت 17 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

أسعار السلع التموينية شهر فبراير 2024..السكر بـ 12.60

أسعار السلع التموينية
أسعار السلع التموينية

شهدت أسعار السلع التموينية شهر فبراير 2024 ارتفاعًا في نسب البحث عبر محرك جوجل حيث يهتم الكثير من المواطنين بمعرفة أسعار السلع التموينية شهر فبراير 2024 في المنافذ التموينية وفقًا لمقررات شهر فبراير 2024، ما دفع عدد كبير من المستفيدين من البطاقات التموينية لمتابعة آخر التحديثات لأسعار السلع المدعمة، وعمليات صرفها خلال الشهر الجاري ونقدم لكم تحديث أسعار السلع التموينية شهر فبراير 2024 في المنافذ التموينية على مستوى الجمهورية.

أسعار السلع التموينية شهر فبراير 2024

مع اقتراب شهر رمضان المبارك تتصدر أسعار السلع التموينية شهر فبراير 2024 كافة محركات البحث والتي يتعتمد عليها المواطنين طوال أيام الشهر الكريم حيث جاءت الأسعار كما يلي:-

  • سعر السكر المعبأ بوزن 1 كيلو بتكلفة 12.60 جنيه.
  • سعر الزيت الخليط بتكلفة 30 جنيه للـ 800 ملليتر.
  • سعر زجاجة خل الطعام 5% بسعة 900 ملليتر بتكلفة 6 جنيهات.
  • سعر اللبن الجاف بوزن 125 جرام بتكلفة 25.5 جنيه.
  • وسعر الجبنة بوزن 250 جرام بتكلفة 7.50 جنيهات.
  • أما سعر الجبن الأبيض بوزن 125 جرام بتكلفة 4.5 جنيهات.

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سعر المكرونة والدقيق والملح عبر بطاقة التموين

سجل سعر المكرونة بوزن 800 جرام 14.00 جنيه.

سجل سعر كيس المكرونة وزن 400 جرام بتكلفة 7 جنيهات.

سجل سعر الدقيق وزن 1 كيلو بتكلفة 18.00 جنيه.

سجل سعر ملح الطعام وزن 300 جرام بتكلفة 1.25 جنيه.

أسعار البقوليات عبر بطاقة التموين

سعر العدس المجروش بوزن 500 جرام بتكلفة 21 جنيه.

سعر الفول المعبأ بوزن 500 جرام بتكلفة 9.00 جنيهات.

أسعار المعلبات عبر بطاقة التموين

سعر علبة التونة المفتتة بوزن 140 جرامًا بتكلفة 18 جنيه.

سعر المربى وزن 350 جرامًا بتكلفة 16 جنيه.

أسعار المنظفات عبر بطاقة التموين

صابون غسيل بوزن 125 جرام بتكلفة 3 جنيهات.

صابون تواليت بوزن 125 جرام بتكلفة 7.50 جنيهات.

كيس سائل غسيل أواني بوزن 80 جرام بتكلفة 3 جنيهات.

أسعار المأكولات الحلوة عبر بطاقة التموين

بار حلاوة طحينية سادة بوزن 40 جرام بتكلفة 3 جنيهات.

سعر البسكويت السادة بسعر جنيه ونصف.

سعر البسكويت بأنواع بتكلفة 2.75 جنيه.

وسعر بسكويت بأنواع بتكلفة 3 جنيهات

اما سعر بسكويت بوو بأنواع بتكلفة 3.75 جنيهات.

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أسعار المشروبات عبر بطاقة التموين

سعر الشاي الناعم بوزن 40 جرام بتكلفة 5 جنيهات.

سعر القهوة سريعة الذوبان بوزن 18 جرام بتكلفة 4 جنيهات.

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