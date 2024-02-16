خطوات تفعيل بطاقة التموين إلكترونيا دون الذهاب لمكاتب التموين من المواضيع التي يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.

الدستور يستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر.

خطوات تفعيل بطاقة التموين إلكترونيا دون الذهاب لمكاتب التموين

يمكن للمستفيد من بطاقة التموين أن يقوم بتفعيلها إلكترونيا دون الذهاب إلى مكاتب التموين من خلال الدخول على منصة مصر الرقمية والتي تتيح العديد من الخدمات التي يحتاجها المواطنين.

خطوات تفعيل بطاقة التموين إلكترونيا دون الذهاب لمكاتب التموين

الدخول على الموقع الخاص بمنصة مصر الرقمية من خلال الضغط على الرابط التالي

https://digital.gov.eg/

الضغط على الأيقونة الخاصة بخدمات التموين.

اختيار خدمة "تفعيل بطاقة التموين".

أنشأ حساب في بوابة مصر الرقمية عن طريق إدخال كافة البيانات المطلوبة في الأماكن المخصصة لها بشكل صحيح.

عند الانتهاء من إدخال البيانات المطلوبة أدخل بيانات البطاقة والمستفيد منها.

الموافقة على الشروط والأحكام بعد الإطلاع عليها ثم الضغط على كلمة التالي.

سوف يتم إرسال رسالة نصية إليك"صاحب البطاقة" في الحال بها كود تفعيل البطاقة الخاصة به.

طريقة تفعيل بطاقة التموين برقم الموبايل.

هناك العديد من الخطوات البسيطة الواجب اتباعها من أجل تفعيل بطاقة التموين برقم الموبايل الخاص وهذه الخطوات تكون كالآتي:

إرسال رسالة نصية إلى رقم 9136 مدون فيها رقم 1 باللغة الإنجليزية.

سوف يتم مباشرة إرسال رسالة نصية إلى الرقم الخاص بك"المواطن صاحب الطلب" أو "صاحب البطاقة" بها الرقم السري وكود تفعيل البطاقة.

خطوات استخراج بطاقة تموين بدل تالف أو فاقد

يمكنك استخراج بطاقة تموين بدل فاقد مستعجل أو بدل تالف ضمن الخدمات الجديدة التي أطلقتها وزارة التموين ودعم مصر لعام 2024، من خلال الخطوات الآتية:

احضار صورة الرقم القومي لصاحب الطلب.

حوالة بريدية بقيمة لا تزيد عن 20 جنيهاً مصرياً قيمة كارت التموين الجديد.

إيصال مرافق (مياه – كهرباء – غاز) يشترط لا يتجاوز مدة اصدار الإيصال الثلاثة أشهر.

رقم تليفون الهاتف المحمول لصاحب البطاقة التموينية، ويجب أن يكون الرقم مسجل باسم صاحب البطاقة.

التوجه إلى مكتب التموين التابع لمحافظة المواطن أو محل الاقامة، وتسليم الاوراق المطلوبة وإيصال الدفع البريدي واستلام بطاقة تموين جديدة في نفس اليوم.