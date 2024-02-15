الخميس 15 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

كيلو اللحم فى مجمعات التموين بـ250 جنيهًا

اللحوم
اللحوم

تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية، لضخ كميات كبيرة من اللحوم المجمدة والطازجة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بأسعار مخفضة بالمحافظات المختلفة، مع استمرار طرح السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة.

وأكد مصدر بوزارة التموين لـ"الدستور"، تأمين كل احتياجات المواطنين من اللحوم الحية بسعر 250 جنيهًا للكيلو، كما تطرح الوزارة الكبدة الحية بسعر 250 جنيهًا، والكبدة البقري البتلو المجمدة بسعر 180 جنيهًا للكيلو.

استعدادًا لرمضان.. "القصير" يوجه بتكثيف التفتيش على أسواق بيع اللحوم

ضخ المنتجات بمعارض "أهلًا رمضان"

ووجَّه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة، بتكثيف ضخ المنتجات الغذائية بالمنافذ، تزامنًا مع انطلاق معارض "أهلًا رمضان" في المحافظات، كما شكَّلت الوزارة مجموعات عمل بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية وجهاز حماية المستهلك من أجل متابعة المحلات التجارية والتأكد من الالتزام بطرح السلع بالأسعار المعلنة والتصدي لأي مخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك.

وأكد المصيلحي، مواصلة تأمين تعاقدات اللحوم من عدة مناشئ سواء جيبوتى أو السودان وأوغندا وكينيا والبرازيل، بالإضافة إلى استيراد نحو 50 ألف طن لحوم مجمدة من الهند.

وزير التموين يفتتح معرض "أهلًا رمضان" فى شبرا الخيمة.. السبت

وأوضح أن تدخل الدولة في توفير اللحوم سواء الحية أو المذبوحة بالمجمعات الاستهلاكية لمنع انفلات الأسعار في السوق المحلية، مشددًا على استمرار الوزارة في التعاقدات الخاصة باستيراد اللحوم وطرحها في المنافذ بأسعار مناسبة للمواطنين وتأمين المخزونات الاستراتيجية.

اجتماع الحكومة اليوم

ويترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، اجتماعات الحكومة الأسبوعي، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويناقش مجلس الوزراء خلال اجتماعه، مجموعة من الملفات المهمة، على رأسها الحالة العامة للأسواق، وتوفير السلع بأسعارها المناسبة، وآليات إحكام السيطرة على الأسواق، وآليات حماية المستهلكين، والتصدي لجشع التجار، وعدم تركهم للتلاعب بالأسعار والأسواق.

كما يتوقع مناقشة الاستعداد الكامل لتوفير السلع الاستهلاكية فى شهر رمضان المعظم، وفتح منافذ أهلًا رمضان التي تقيمها وزارة التموين لتوفير السلع بأسعار مناسبة للمواطنين، والتصدي لجشع التجار.

وزارة التموين والتجارة الداخلية اللحوم المجمدة منافذ المجمعات الاستهلاكية اللحوم الحية الكبدة الحية الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية

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