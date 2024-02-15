الخميس 15 فبراير 2024
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مصر

استعدادًا لرمضان.. "القصير" يوجه بتكثيف التفتيش على أسواق بيع اللحوم

السيد القصير وزير
السيد القصير وزير الزراعة

وجّه السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بمتابعة الأسواق استعدادًا لاستقبال شهر رمضان المبارك، حيث وجه الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومعهد صحة الحيوان ومديريات الطب البيطري بالمحافظات بتكثيف حملات التفتيش والمرور على الأسواق والمحلات ومنافذ بيع وتداول اللحوم ومنتجاتها، كذلك المطاعم، بالتنسيق مع الجهات المعنية لضبط أي مخالفات، كذلك التأكد من سلامة المنتجات وصلاحيتها للاستخدام الآدمي.

كما وجّه بالمتابعة والرقابة على جميع المجازر، والتأكد تمامًا من استيفائها الاشتراطات اللازمة وتقديم كل الدعم لها، خاصة خلال الشهر الكريم والعيدين.

إلغاء جميع الإجازات للأطباء البيطريين والعاملين بالمجازر

من ناحيتها، قررت الهيئة العامة للخدمات البيطرية إلغاء جميع الإجازات للأطباء البيطريين والعاملين بالمجازر، وتعزيز المجازر بقوة من الأطباء المتخصصين بالكشف على اللحوم، فضلًا عن دعمها بالأختام والمادة السرية، وكل الأدوات اللازمة، وتكثيف حملات التفتيش وضبط الأغذية ذات الأصل الحيواني وغير صالحة للاستهلاك الآدمى وإحالة المخالفين إلى جهات التحقيق المختصة.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الزراعة تستعد لشهر رمضان الكريم من خلال عدة إجراءات أبرزها التفتيش والرقابة على منافذ بيع اللحوم والأسماك والدواجن والألبان ومنتجاتهم وتشديد الرقابة على المجازر، بالإضافة إلى طرح كميات كبيرة من السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة من خلال منافذها الثابتة والمتحركة وكذلك فى معرض "خير مزارعنا لأهالينا"، والذي ينطلق أواخر هذا الشهر بمشاركة حوالي 60 عارضًا من الوزارة والقطاع الخاص.

القصير يوجه بتكثيف التفتيش على أسواق بيع اللحوم ومنتجاتها لضمان سلامتها ويؤكد ضرورة جاهزية المجازر

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