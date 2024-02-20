سجلت أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء الموافق 20 فبراير 2024 حالة من الاستقرار وترصد الدستور أسعار الأسمنت فى إطار إلقاء الضوء على أسعار السلع والمنتجات الاستراتيجية التي يبحث عنها المتعاملون في قطاع التشييد والبناء من مطورى العقارات وشركات المقاولات وتجار مواد البناء في مصر في ظل حركة المتغيرات اليومية للأسعار.



أسعار الأسمنت اليوم



سجلت أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء الموافق 20 فبراير 2024 استقرار في الأسعار حيث سجل سعر طن أسمنت حلوان 2125 جنيها لسعر الطن بينما سجل سعر طن أسمنت النصر نحو 2090 جنيها للطن بينما سجل سعر طن أسمنت المعلم نحو 2085 جنيها للطن فيما سجل سعر طن أسمنت السويس نحو 2130 جنيها للطن فيما سجل سعر طن أسمنت العسكري بني سويف نحو 2060 جنيها للطن فيما سجل سعر طن أسمنت طرة حلوان نحو 2120 جنيها للطن فيما سجل سعر طن أسمنت السهم نحو 2050 جنيها للطن.



سعر طن الأسمنت اليوم



فيما سجل سعر طن الأسمنت السويدي نحو 2295 جنيها للطن فيما سجل سعر طن جبس الدولية نحو 1400 جنيها للطن فيما سجل سعر طن أسمنت وادي النيل نحو 2095 جنيها للطن.



أسباب متغيرات أسعار طن الأسمنت



وتشد الأسواق حالة من المتغيرات في سعر طن الأسمنت علي خلفية ارتفاع تكلفة الإنتاج وتغيير سعر الصرف في السوق وترصد الدستور أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء الموافق 20 فبراير 2024 في إطار إلقاء الضوء على أسعار السلع والمنتجات الاستراتيجية التي يبحث عنها المتعاملون في قطاع التشييد والبناء من مطورى العقارات وشركات المقاولات وتجار مواد البناء.

تسبب ارتفاع أسعار مواد البناء في مصر منذ عدة سنوات بعدة عوامل، منها الزيادة الكبيرة في تكاليف الإنتاج والتصنيع نتيجة لارتفاع تكاليف المواد الخام والطاقة. كما تؤثر الزيادة في تكاليف النقل والشحن أيضًا على أسعار المواد. ويضاف إلى ذلك التقلبات في سعر صرف العملة والتضخم الاقتصادي، مما يؤدي إلى عدم استقرار الأسعار. بالإضافة إلى ذلك، تأثرت سلسلة التوريد بشكل كبير جراء جائحة كوفيد-19، مما أدى إلى نقص في المعروض وزيادة في الطلب. هذه العوامل مجتمعة أدت إلى ارتفاع ملحوظ في أسعار مواد البناء في مصر.