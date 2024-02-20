تراجع جديد.. سعر طن الحديد اليوم الثلاثاء 20 فبراير

سجل سعر الحديد اليوم الثلاثاء الموافق 20 فبراير 2024 انخفاض جديد حيث تراجع سعر حديد عز بالأسواق نحو 913 جنيها وترصد الدستور أسعار الحديد في مصر في إطار إلقاء الضوء على أسعار السلع والمنتجات الاستراتيجية التي يبحث عنها المتعاملون في قطاع التشييد والبناء من مطورى العقارات وشركات المقاولات وتجار مواد البناء في مصر.



سعر طن حديد عز



سجل سعر طن حديد عز اليوم الثلاثاء الموافق 20 فبراير 2024 انخفاض جديد في الأسعار حيث سجل سعر الطن نحو 55432 بتراجع نحو 913 جنيها في سعر الطن.



سعر حديد الاستثماري



وسجل سعر حديد الاستثماري تراجع في عسر الطن حيث سجل السعر نحو 53883 في سعر الطن بتراجع نحو 72 جنيها لسعر الطن في السوق.



أسعار الحديد اليوم



فيما سجلت أسعار طن الحديد اليوم الثلاثاء الموافق 20 فبراير 2024 نحو 49700 جنيها لطن حديد مصر ستيل فيما سجل سعر طن حديد المعادي نحو 48200 جنيها فيما سجل سعر طن حديد العتال 48300 جنيها لسعر الطن فيما سجل سعر طن حديد الكومي نحو 49200 جنيها لسعر الطن فيما سجل سعر طن حديد المراكبي نحو 50400 جنيها للطن فيما سجل سعر طن حديد عطية نحو 49200 جنيها للطن فيما سجل سعر طن حديد العري نحو 49100 جنيها لسعر الطن.



أسباب حركة المتغيرات في سعر الحديد



ونتيجة لاختلاف سعر الصرف في السوق وارتفاع تكلفة الإنتاج يتغير سعر الطن في السوق وقامت الحكومة مجهودات من شأنها العمل علي السيطرة على سعر الحديد ومواد البناء في السوق المصري كما أعلنت وزارة قطاع الأعمال العام عن تشغيل شركة الدلتا للصلب احدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام في مصر التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية بالطاقة القصوى من أجل إنتاج نحو 500 ألف طن من البيلت وترصد الدستور أسعار الحديد في مصر اليوم الثلاثاء الموافق 20 فبراير 2024 في إطار إلقاء الضوء على أسعار السلع والمنتجات الاستراتيجية التي يبحث عنها المتعاملون في قطاع التشييد والبناء من مطورى العقارات وشركات المقاولات وتجار مواد البناء في مصر.