سعر الحديد والأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء 2024/2/13

مع بداية الصباح شغل بال المستثمرين والمقاولين معرفة أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء 13 /2 /2024 عبر جوجل، حيث شهدت أسعار الحديد والأسمنت ارتفاعًا جديدًا بالأسواق، ليرتفع سعر طن حديد عز في الأسواق بقيمة مبلغ 76 جنيهًا، كما أن ارتفعت أسعار الأسمنت بنحو مبلغ 103 جنيهات، طبقًا لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التي تتبع مجلس الوزراء.

الحديد والأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء 13 /2 /2024

وتنشر "الدستور" في هذه السطور القادمة أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء 13 /2 /2024.

سعر الحديد اليوم

أسعار الحديد والأسمنت بالأسواق اليوم

سعر طن الحديد الاستثماري اليوم الثلاثاء: 52327 جنيهًا، بتراجع قيمته 201 جنيه.

سعر طن حديد عز اليوم الثلاثاء: 53693 جنيهًا، بزيادة بقيمة نحو 76 جنيهًا.

سعر حديد العشري اليوم الثلاثاء 42000 جنيه للطن.

سعر مصر ستيل اليوم الثلاثاء 49500 جنيه.

سعر حديد بيانكو اليوم الثلاثاء سعر 45000 جنيه للطن.

سجل اليوم الثلاثاء متوسط أسعار الحديد شركة عز 49920 جنيهًا للطن.

سعر حديد بشاي اليوم الثلاثاء 42900 جنيه للطن.

سعر حديد عز اليوم

متوسط سعر حديد عز اليوم الثلاثاء في شركة عز 49920 جنيهًا للطن.

سعر حديد السويس للصلب 42000 جنيه للطن.

أسعار الحديد اليوم الثلاثاء في شركة المصريين 49920 جنيهًا للطن

سعر حديد الكومي اليوم الثلاثاء 49500 جنيه للطن.

سعر الأسمنت اليوم

وقد جاءت أسعار الأسمنت وتكون على النحو الآتي:

استقر سعر طن الأسمنت المسلح اليوم الثلاثاء 13 فبراير ليسجل 2130 جنيهًا.

استقرسعر طن أسمنت النصر ليسجل اليوم الثلاثاء 13 فبراير 2090 جنيهًا.

استقر سعر طن أسمنت وادى النيل اليوم الثلاثاء 13 فبراير ليسجل 2095 جنيهًا.

استقر سعر طن أسمنت المعلم اليوم الثلاثاء 13 فبراير ليسجل 2085 جنيهًا.

استقر سعر طن أسمنت المخصوص اليوم الثلاثاء 13 فبراير ليسجل 2130 جنيهًا.

استقر سعر طن أسمنت السويس ليسجل اليوم الثلاثاء 13 فبراير 2135 جنيهًا.

استقر سعر طن أسمنت السويدي اليوم الثلاثاء 13 فبراير ليسجل 2295 جنيهًا.

استقر سعر طن أسمنت حلوان ليسجل اليوم الثلاثاء 13 فبراير نحو 2125 جنيهًا.