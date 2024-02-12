الإثنين 12 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تراجع في الاستثماري.. سعر طن الحديد في مصر اليوم الإثنين الموافق 11 فبراير 2024

الحديد
الحديد

ترصد الدستور سعر طن الحديد اليوم الاثنين الموافق 12 فبراير في ظل البحث المتواصل من المتعاملون في قطاع التشييد والبناء من مطورى العقارات وشركات المقاولات وتجار مواد البناء حيث تشهد الأسعار حركة من المتغيرات اليومية.

سعر طن الحديد الاستثماري اليوم

سجلت أسعار الحديد تراجع في سعر طن الحديد الاستثماري اليوم الأثنين الموافق 12 فبراير 2024 حيث سجل سعر طن الحديد الاستثماري سعر 52327 جنيها للطن بتراجع نحو 201 جنيها للطن وفقا لبوابة أسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء.

سعر طن حديد عز اليوم

فيما  سجل سعر طن حديد عز اليوم الأثنين الموافق 12 فبراير 2024 نحو 53693 جنيها للطن بارتفاع نحو 76 جنيها للطن.

أسعار الحديد اليوم

فيما سجل سعر حديد العشري نحو 42000 جنيها للطن فيما سجل سعر طن حديد مصر ستيل نحو 49500 جنيها للطن فيما سجل سعر طن حديد بيانكو نحو 45000 جنيها للطن فيما سجل سعر حديد بشاي نحو 42900 جنيها للطن بينما سجل سعر حديد السويس للصلب نحو 42000 جنيها للطن.

زيادة جديدة.. أسعار طن الحديد اليوم الأحد الموافق 28 يناير 2024

تراجع جديد.. أسعار الحديد في مصر اليوم الأحد الموافق 11 فبراير

سعر طن الحديد اليوم

فيما سجل سعر طن حديد المصريين نحو 49920 جنيها للطن فيما سجل سعر حديد الكومي نحو 49500 جنيها للطن.

أسباب حركة المتغيرات في أسعار الحديد

وتشهد أسعار الحديد حركة من المتغيرات اليومية علي خلفية تغيير سعر الدولار في السوق السوداء بخلاف قرارات الحكومة للسيطرة علي الأسعار الخاصة بمواد البناء  فيما أعلنت وزارة قطاع الأعمال العام عن تشغيل شركة الدلتا للصلب احدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية بالطاقة القصوى لإنتاج نحو 500 ألف طن من البيلت الذي يتم استخدامه في تصنيع الحديد المسلح بالإضافة إلى العمل علي المشاركة في زيادة إنتاج الحديد المسلح حيث كانت قبل ذلك تنتج شركة الحديد والصلب المصرية الحديد مما كان يساهم في السيطرة على سعر الحديد في السوق ولكن ناحية للخسائر والديون قامت الجمعية العامة لشركة الحديد والصلب المصرية بأخذ قرار لتصفية الشركة مما أدى إلى حالة من التغيير في سعر الحديد المسلح. 

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