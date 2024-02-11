الحديد والأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم الأحد 11 فبراير 2024

تشهد أسعار مواد البناء وسعر الحديد والأسمنت تراجعا إلى حد ما في معاملات بداية الأسبوع الجاري بعد أن تخطى سعر الحديد في بغض المصانع 60 ألف جنيه الأسبوع الماضي.

نرصد في هذا التقرير سعر الحديد والأسمنت وأسعار مواد البناء اليوم الأحد 11 فبراير 2024 وفق المصانع المتداولة في السوق المصرية.

سعر الحديد اليوم في مصر

سعر حديد بشاى 42900 جنيه

حديد العتال 55500 جنيه

سعر حديد المعادى 54500 جنيه

سعر حديد الكومى 49500 جنيه

سعر حديد المراكبى 55250 جنيها

سعر حديد عطيه 55250 جنيها

سعر حديد العشري 59000 جنيه

سعر حديد الجيوشي 49000 جنيه

سعر حديد مصر ستيل 49500 جنيه

سعر حديد بيانكو 54000 جنيه

سعر حديد المصريين 49920 جنيها

سعر حديد سرحان 54000 جنيه

سعر حديد عز اليوم في مصر

عاد حديد عز ليستقر عند 49920 جنيها هذا الأسبوع.



سعر الأسمنت اليوم

أسمنت المعلم 2090 جنيها

اسمنت السهم 2060 جنيها

أسمنت الفهد 2020 جنيها

أسمنت وادي النيل 2100 جنيه

العسكري بني سويف 2060 جنيها

أسمنت المسلح 2130 جنيها

جنوب الوادي 2020 جنيها

أسمنت المخصوص 2130 جنيها

أسمنت السويس 2140 جنيها

أسمنت السويدي 2300 جنيه

أسمنت العسكري 2000 جنيه

أسمنت النصر 2090 جنيها

أسمنت سيناء 425 2080 جنيها

أسمنت حلوان 2130 جنيها

أسمنت المنيا 2060 جنيها

أسمنت المهندس 2250 جنيها

أسمنت تايتان 2060 جنيها

أسمنت المصري 2060 جنيها

أسمنت الممتاز 2160 جنيها

أسمنت التعمير 2150 جنيها

أسمنت الصعيد 2250 جنيها

أسمنت أسيوط 2250 جنيها

أسمنت المصريين 2200 جنيه

أسمنت العامرية عادة 2360 جنيها

أسمنت البرج 2350 جنيها

أسمنت الماكس 2260 جنيها

أسمنت النهضة 2400 جنيه

أسمنت أسوان 2250 جنيها

أسمنت السد العالي 2200 جنيه

أسمنت قنا 2400 جنيه