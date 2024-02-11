الحديد والأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم الأحد 11 فبراير 2024
تشهد أسعار مواد البناء وسعر الحديد والأسمنت تراجعا إلى حد ما في معاملات بداية الأسبوع الجاري بعد أن تخطى سعر الحديد في بغض المصانع 60 ألف جنيه الأسبوع الماضي.
نرصد في هذا التقرير سعر الحديد والأسمنت وأسعار مواد البناء اليوم الأحد 11 فبراير 2024 وفق المصانع المتداولة في السوق المصرية.
سعر الحديد اليوم في مصر
سعر حديد بشاى 42900 جنيه
حديد العتال 55500 جنيه
سعر حديد المعادى 54500 جنيه
سعر حديد الكومى 49500 جنيه
سعر حديد المراكبى 55250 جنيها
سعر حديد عطيه 55250 جنيها
سعر حديد العشري 59000 جنيه
سعر حديد الجيوشي 49000 جنيه
سعر حديد مصر ستيل 49500 جنيه
سعر حديد بيانكو 54000 جنيه
سعر حديد المصريين 49920 جنيها
سعر حديد سرحان 54000 جنيه
سعر حديد عز اليوم في مصر
عاد حديد عز ليستقر عند 49920 جنيها هذا الأسبوع.
سعر الأسمنت اليوم
أسمنت المعلم 2090 جنيها
اسمنت السهم 2060 جنيها
أسمنت الفهد 2020 جنيها
أسمنت وادي النيل 2100 جنيه
العسكري بني سويف 2060 جنيها
أسمنت المسلح 2130 جنيها
جنوب الوادي 2020 جنيها
أسمنت المخصوص 2130 جنيها
أسمنت السويس 2140 جنيها
أسمنت السويدي 2300 جنيه
أسمنت العسكري 2000 جنيه
أسمنت النصر 2090 جنيها
أسمنت سيناء 425 2080 جنيها
أسمنت حلوان 2130 جنيها
أسمنت المنيا 2060 جنيها
أسمنت المهندس 2250 جنيها
أسمنت تايتان 2060 جنيها
أسمنت المصري 2060 جنيها
أسمنت الممتاز 2160 جنيها
أسمنت التعمير 2150 جنيها
أسمنت الصعيد 2250 جنيها
أسمنت أسيوط 2250 جنيها
أسمنت المصريين 2200 جنيه
أسمنت العامرية عادة 2360 جنيها
أسمنت البرج 2350 جنيها
أسمنت الماكس 2260 جنيها
أسمنت النهضة 2400 جنيه
أسمنت أسوان 2250 جنيها
أسمنت السد العالي 2200 جنيه
أسمنت قنا 2400 جنيه