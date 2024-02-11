تراجع جديد.. أسعار الحديد في مصر اليوم الأحد الموافق 11 فبراير

سجلت أسعار الحديد اليوم الأحد الموافق 11 فبراير 2024 انخفاض جديد في الأسعار وذلك عقب قرار الحكومة بوقف استكمال عمليات الإنشاء في المشروعات القومية ذات المكون الدولاري حيث أدى هذا القرار الي انخفاض في أسعار الحديد وترصد الدستور أسعار الحديد في مصر في إطار إلقاء الضوء على أسعار السلع والمنتجات الاستراتيجية التي يبحث عنها المتعاملون في قطاع التشييد والبناء من مطورى العقارات وشركات المقاولات وتجار مواد البناء.



سعر طن حديد عز اليوم



وسجل سعر طن حديد عز اليوم الأحد الموافق 11 فبراير 2024 انخفاض بنحو أكثر من 1736 جنيها في سعر الطن حيث يباع بسعر 52500 جنيها ويختلف سعره من محافظة ومنطقة الي الأخرى لكنه استقر اليوم الي هذا السعر.



سعر طن حديد الاستثماري اليوم



وسجل سعر طن حديد الاستثماري اليوم الأحد الموافق 11 فبراير 2024 سعر 52528 جنيها بتراجع نحو 571 جنيها.



أسعار الحديد اليوم



فيما سجل سعر طن حديد المصريين نحو 42 ألف جنيها فيما سجل سعر طن الكومي 49 ألف جنيها فيما سجل سعر طن العشري نحو 49 ألف جنيها بينما سجل سعر طن حديد المعادي نحو 49 ألف و200 جنيها بينما سجل سعر طن حديد بيانكو نحو 49 الف جنيها.



سعر طن الحديد اليوم



وسجل سعر طن حديد الجارحي نحو 49 ألف جنيه بينما سجل سعر طن حديد الداخلية نحو 52 ألف جنيه للطن بينما سجل سعر طن عطية نحو 49 ألف جنيه بينما سجل سعر طن المراكبي نحو 49 ألف جنيه

أسباب انخفاض أسعار الحديد



ساهمت قرارات الحكومة في خفض سعر الحديد حيث كان سعر الطن يباع بنحو 62 ألف جنيه ليصل حاليا في الأسواق الي 52 ألف جنيه كأعلي سعر وتسعى الحكومة الي السيطرة على أسعار مواد البناء حيث أثر قرار الدولة بشأن وقف استكمال المشروعات القومية ذات المكون الدولاري الي انخفاض في أسعار الحديد في مصر بعد ارتفاعه كما أعلنت وزارة قطاع الأعمال العام عن تشغيل شركة الدلتا للصلب احدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية بالطاقة القصوى في إطار العمل علي الوصول إلى 500 ألف طن إنتاج من البيلت الذي يتم استخدامه في تصنيع حديد التسليح.

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