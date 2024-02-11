تعاون مصري قطري لبحث زيادة الدعم الصحى لقطاع غزة

بناء على توجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي، التقت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، الدكتورة حنان الكواري وزيرة الصحة العامة بدولة قطر.



وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزيرين بحثا، خلال لقائهما زيادة المساعدات الصحية المقدمة من مصر، وقطر، للأشقاء في قطاع غزة، مضيفًا أن الاجتماع تطرق إلى استقبال المرضى والجرحى في المستشفيات المصرية، والمستشفيات القطرية.

وأضاف «عبدالغفار» أن مصر استقبلت أكثر من 2200 مصاب، وتم إجراء أكثر من 1300 عملية جراحية، ذات مهارة فائقة، وذلك من خلال 47 مستشفى في 8 محافظات تم تحديدهم مستشفيات إحالة للأشقاء الفلسطينيين.

وأشار "عبدالغفار" إلى أن الاجتماع تطرق للخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للقادمين عبر معبر رفح، مؤكدا أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، تمثلت في فتح معبر رفح منذ الساعات الأولى لاشتعال الأحداث في قطاع غزة، لتقديم المساعدات الطبية والإغاثية للمصابين، منوها إلى أن مصر قامت بإدخال ما يزيد على 140 ألف طن من المساعدات، محملة على ما يقرب من 9500 شاحنة.

وكانت قد تقدمت وزارة الصحة والسكان، وجميع العاملين بوزارة الصحة والسكان، بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على توجيهاته بتحسين أجور أعضاء المهن الطبية، معلنًا تفاصيل توجيهاته لتحسين أجورهم.

‎ وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الزيادات تضمنت مضاعفة نظير نوبتجيات السهر، بعد مواعيد العمل الرسمية، والمبيت للأطباء البشريين، وفنيي التمريض، والفنيين الصحيين العاملين بالمستشفيات، ووحدات الرعاية الصحية، وفقًا لآخر تعديل في القانون رقم 18 لسنة 2023. ‎

وأشار «عبدالغفار» إلى أن زيادة مقابل السهر تصل إلى 130 جنيهًا، فيما تصل زيادة المبيت إلى 195 جنيهًا في اليوم، ويتم تحديدها، وفقًا لفئات الاستشاري، والإخصائي، ومساعد الإخصائي، والطبيب المقيم، والطبيب المكلف، وإخصائي التمريض، وفني التمريض، والفني الصحي. ‎