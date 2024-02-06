سعر الحديد والأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء 2024/2/6

مع بدء تعاملات المقاولين والمستثمرين مع بداية الصباح في القيام بالبناء، حرص الالآف من المواطنين على معرفة أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء 6 /2 /2024 عبر جوجل، حيث تشهد أسعار حديد التسليح اليوم بمصر، وفي الأسواق المصرية، وجود تقلبات وتغيرات كثيرة وارتفاعًا يكون ملحوظًا.

وتعزى تلك التغيرات لعوامل عديدة، بما يكون في ذلك تكلفة كافة الخامات والمواد الأولية المستخدمة بإنتاج حديد التسليح، وتكاليف الإنتاج والتصنيع، وتكاليف النقل والتوزيع، وعوامل العرض والطلب بالسوق المحلي المصري والعالمي.

الحديد والأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء 6 /2 /2024

وهذه الأسعار هي أسعار الجملة، وعلى جميع مَن يرغب بالشراء عليه أن يعلم أن السعر عند التجار من المكن أن يزيد مبلغ 500 لكل طن حسب المكان أو المنطقة التي سيقوم بشراء حديد التسليح منها، وحيث أن السعر المحدد هو سعر طن الحديد وذلك من أرض المصنع اليوم.

سعر الحديد في مصر

وتستعرض «الدستور» في هذا التقرير سعر الحديد في مصر والأسمنت اليوم.

أسعار مواد البناء اليوم

سعر الحديد اليوم الإثنين

حديد بشاى 63.200 جنيه.

حديد العتال 63.000 جنيه.

حديد المعادى 62.000 جنيه.

حديد الكومى 62.100 جنيه.

حديد المراكبى 63.000 جنيه.

حديد عطية 63.000 جنيه.

حديد العشري 62.000 جنيه.

حديد الجيوشي 62.000 جنيه.

سعر حديد عز

حديد عز 65.000 جنيه.

حديد مصر ستيل 62.200 جنيه.

حديد بيانكو 62.000 جنيه.

حديد المصريين 63.000 جنيه.

حديد سرحان 62.000 جنيه.

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استقرار أسعار الحديد اليوم الإثنين الموافق 5 فبراير 2024

سعر الأسمنت اليوم الإثنين

أسمنت المعلم 2.090 جنيه.

أسمنت السهم 2.060 جنيه.

أسمنت الفهد 2.020 جنيه.

أسمنت وادي النيل 2.100 جنيه.

العسكري بني سويف 2.060 جنيه.

أسمنت المسلح 2.130 جنيه.

جنوب الوادي 2.020 جنيهًا

أسمنت المخصوص 2.130 جنيه.

أسمنت السويس 2.140 جنيه.

أسمنت السويدي 2.300 جنيه.

أسمنت العسكري 2.000 جنيه.

أسمنت النصر 2.090 جنيه.

أسمنت سيناء 42.5 2.080 جنيه.

أسمنت حلوان 2.130 جنيه.

أسمنت المنيا 2.060 جنيه.

أسمنت المهندس 2.250 جنيه.

أسمنت تايتان 2.060 جنيه.

أسمنت المصري 2.060 جنيه.

أسمنت الممتاز 2.160 جنيه.

أسمنت التعمير 2.150 جنيه.

أسمنت الصعيد 2.250 جنيه.

أسمنت أسيوط 2.250 جنيه.

أسمنت المصريين 2.200 جنيه.

أسمنت العامرية عادة 2.360 جنيه.

أسمنت البرج 2.350 جنيه.

أسمنت الماكس 2.260 جنيه.

أسمنت النهضة 2.400 جنيه.

أسمنت أسوان 2.250 جنيه.

أسمنت السد العالي 2.200 جنيه.

أسمنت قنا 2.400 جنيه.