سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء 2024/2/20

مع اقتراب موعد سفر الكثير من المواطنين المسافرين للخارج يحرص الالآف على معرفة سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 20/2/2024 عبر جوجل، في التعاملات الصباحية في البنوك العاملة بمصر، مسجلا في البنك الأهلى المصرى، وبنك مصر قيمة 30.75 للشراء، ومبلغ 30.85 جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى cib وصل 30.85 جنيه للشراء، ومبلغ 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 20/2/2024

أما فى بنك الإسكندرية، بلغ سعره 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع، بينما وصل متوسط سعر الصرف بالبنك المركزى المصرى قيمة 30.84 جنيه للشراء، وبلغ 30.93 جنيه للبيع.

ويقدم "الدستور"، في هذا التقرير أسعار العملات اليوم الثلاثاء وخاصة الدولار فى كل البنوك المصرية والأسواق المصرفىة، وتشمل وجود تحديثًا فوريًا للأسعار في حال تغيرها.

سعر الدولار اليوم في مصر 2023

وسجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء فى البنوك المصرية كالتالى:

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

سعر الدولار اليوم البنك المركزى المصرى

30.84 جنيه للشراء.

30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم البنك الأهلى المصرى

30.75 جنيه للشراء.

30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم بنك مصر

30.75 جنيه للشراء.

30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

30.85 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

30.85 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

30.90 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.

أسعار العملات في مصر اليوم

سعر اليورو في بنك مصر

واستقر سعر اليورو اليوم الثلاثاء في بنك مصر مبلغ 33.28 جنيه للبيع، وقيمة 33.05 للشراء، وفي البنك المركزي بلغ حوالي 33.21 جنيه للشراء، وقيمة 33.39 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم الثلاثاء

بينما سجل سعر الجنيه الاسترليني في البنك الأهلي المصري أمام سعر الجنيه نحو38.66 جنيه للشراء، وقيمة 38.99 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي أمام سعر الجنيه

بلغ سعر صرف الريال السعودي في داخل البنك المركزي المصري أمام سعر الجنيه نحو 8.21 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

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سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء

أما الدينار الكويتي بلغ سعره في البنك المركزي المصري قيمة 100.03 جنيه للشراء، و100.49 جنيه للبيع، كما وصل سعر الدينار الكويتي ببنك مصر 99.9 جنيه للشراء ومبلغ 100.19 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الثلاثاء

سجل الدرهم الإماراتي اليوم الثلاثاء في البنك المركزي المصري مبلغ 8.39 جنيه للشراء، و8.42 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي 8.38 جنيه للشراء، و8.4 جنيه للبيع.